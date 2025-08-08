กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมลงนาม 6 หน่วยงาน จัดการคุณภาพน้ำทั้งระบบ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 8 สิงหาคม 2568 นายธีระชุณ บุญสิทธิ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการจัดการคุณภาพน้ำทั้งระบบเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง 6 หน่วยงาน ได้แก่ กรมอนามัย กรมทรัพยากรน้ำ กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายธีระชุณ กล่าวว่า ข้อตกลงดังกล่าวมีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการคุณภาพน้ำทั้งระบบให้มีความเชื่อมโยงตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ร่วมผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสร้างกลไกการดำเนินงานให้เอื้อต่อการจัดการคุณภาพน้ำในระดับพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
โดยกรมทรัพยากรน้ำ มีขอบเขตและแนวทางการดำเนินงานตามข้อตกลง ดังนี้ 1.การถ่ายทอดแนวทางตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ กำกับ ดูแล บังคับใช้มาตรการต่างๆ ตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ 2. บูรณาการข้อมูลผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและข้อมูลอื่น ๆ เพื่อการจัดการคุณภาพน้ำ 3. ติดตาม คาดการณ์ และเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของระบบประปาสัมปทาน 4. เสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินคุณภาพระบบประปา สนับสนุนและให้คำแนะนำเทคนิควิชาการด้านการใช้น้ำและการจัดการคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน