อุทยานฯสั่งห้ามให้อาหารสัตว์ป่า หลังพบ ผีเสื้อหายากถูกรถเหยียบตาย-พิการเป็นกอง

อุทยานฯสั่งห้ามให้อาหารสัตว์ป่า หลังพบ ผีเสื้อหายากจำนวนมากถูกรถเหยียบตาย-พิการ เพราะบินมากินอาหารจากนักท่องเที่ยว
วันที่ 9 สิงหาคม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยว “ไม่ให้อาหารสัตว์ป่าและแมลง” เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับสัตว์ป่า ทั้งนี้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ขอความร่วมมือ ห้ามนักท่องเที่ยว “ให้อาหารสัตว์ป่าและแมลง”
หลังพบว่ามีสัตว์ป่าในพื้นที่ได้รับบาดเจ็บและตาย จากพฤติกรรมการให้อาหารของนักท่องเที่ยว
จากภาพผีเสื้อริมถนน ที่ถูกรถยนต์ทับจากการสัญจรผ่านไปมา บ้างตาย บ้างพิการ เป็นผลจากการให้อาหารสัตว์ป่า ซึ่งผีเสื้อเป็นหนึ่งในหลายเผ่าพันธุ์ในพื้นที่อนุรักษ์ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ บางชนิดเป็นผีเสื้อหายาก หรือมีจำนวนน้อยในธรรมชาติ
การให้อาหารสัตว์ป่าส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของสัตว์ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม สร้างผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการใช้อาหารล่อให้สัตว์ป่าออกมาริมถนน จนเกิดความเคยชินและสูญเสียสัญชาตญาณของสัตว์ป่า และเมื่อสัตว์ป่าออกมาบริเวณถนนบ่อยครั้ง อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุแก่สัตว์ป่าและผู้ที่ใช้ถนนสัญจรไปมาได้
ที่ผ่านมีสัตว์ป่าและแมลงจำนวนไม่น้อย ต้องตายเพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการให้อาหารสัตว์ป่าริมถนน ส่งผลให้จำนวนประชากรสัตว์ป่าลดลง กระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและห่วงโซ่อาหารของสัตว์ป่า โดยการกระทำดังกล่าว มีความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562