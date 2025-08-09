‘พงศ์กวิน’ ห่วงน้ำท่วมน่าน ระดมทีมช่าง 18 จังหวัด จัดบริการ ‘ซ่อม สร้าง สุข’

“พงศ์กวิน” ห่วงใยพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยน่าน ระดมทีมช่างกรมพัฒน์ฯ 18 จังหวัด จัดหน่วยบริการ “ซ่อม สร้าง สุข” หลังน้ำลด
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกิจกรรม “ซ่อม สร้าง สุข” พร้อมทั้งพบปะ พูดคุย ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่าน โดยมี นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายบรรจง ขุนเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พลตรี บุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 ค่ายสุริยะพงษ์ จังหวัดน่าน นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน ร่วมให้การต้อนรับ พลทหารจากมณฑลทหารบกที่ 38 ค่ายสุริยพงษ์ และจิตอาสาจากสถานประกอบกิจการร่วมให้บริการซ่อมอุปกรณ์แก่ประชาชนในกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดดอนมูล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
นายพงศ์กวิน เปิดเผยว่า จากเหตุพายุโซนร้อน “วิภา” ทำให้ฝนตกหนัก น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่าน 14 อำเภอ 84 ตำบล 695 หมู่บ้าน ประชาชนเดือดร้อน 33,681 ครัวเรือน รวม 90,208 คน พื้นที่เกษตรเสียหายประมาณ 141,795 ไร่ และเกิดน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ภาคเหนือและอีสาน กระทรวงแรงงานได้สั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัดเร่งช่วยเหลือ และเมื่อสถานการณ์น้ำลด จึงมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดทีมช่างจากทั่วประเทศลงพื้นที่ซ่อมแซมบ้านเรือน รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และตรวจเช็กระบบไฟฟ้าภายในบ้าน พร้อมได้รับการสนับสนุนน้ำมันหล่อลื่นจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน และวัสดุไฟฟ้าจากบริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
“สำหรับภารกิจในวันนี้ ทีมช่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ให้บริการตรวจเช็กและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นรถจักรยานยนต์ 300 คัน ซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 100 เครื่อง ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 300 รายการ และส่งมอบอุปกรณ์ที่ซ่อมเสร็จแล้วให้แก่ประชาชน รวมถึงสาธิตการประกอบอาหารจานด่วนเพื่อมอบให้ผู้ประสบภัย และลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ตรวจเช็กความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า” นายพงศ์กวิน กล่าว
นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ได้จัดทีมช่างจากสถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 หน่วยงาน ครอบคลุม 18 จังหวัด ได้แก่ น่าน นครสวรรค์ พิษณุโลก ลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย ตาก พะเยา ลำพูน อุทัยธานี เพชรบูรณ์ แพร่ กำแพงเพชร แม่ฮ่องสอน พิจิตร สุโขทัย และอำนาจเจริญ โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านยังได้จัดตั้งโรงครัวทำอาหารกล่องเพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครแรงงาน และประชาชน พร้อมเปิดรับลงทะเบียนซ่อมอุปกรณ์เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 และดำเนินการซ่อมระหว่างวันที่ 8–9 สิงหาคม 2568
“การออกหน่วยบริการครั้งนี้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ลดค่าใช้จ่ายซ่อมแซมอุปกรณ์ สร้างรายได้เสริมจากการฝึกอบรม และเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าภายในบ้าน สำหรับจังหวัดอื่นที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อขอรับบริการจากทีมช่างได้ที่สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่ง หรือสอบถามสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4” นายเดชา กล่าว