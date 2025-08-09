รมช.สธ. ดันนวดแผนไทย ส่งออกตปท. เผยรัฐอนุมัติงบ 36 ล้านบ. สร้างอาคาร ‘รพ.กันตัง’

รมช.สาธารณสุข เยี่ยม รพ.กันตัง เตรียมปั้นนวดแผนไทย ดันส่งออกต่างประเทศ พร้อมอนุมัติงบ 36 ล้านบาท สร้างอาคารใหม่ “ยกระดับสาธารณสุข ควบคู่ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก”
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม นายชัยชนะ เดชเดโช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เดินทางไปยังโรงพยาบาลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพื่อปฏิบัติภารกิจเยี่ยมเสริมพลังและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในพื้นที่
นายชัยชนะ กล่าวถึงนโยบายสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผนไทย รวมถึงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ โดยเฉพาะที่โรงพยาบาลกันตัง ว่า กระทรวงฯ มีแผนที่จะ ฝึกอบรมนวดแผนไทยให้กับประชาชนจำนวน 50 คน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งมีมูลค่าคนละ 10,000 บาท และพิเศษยิ่งขึ้นคือผู้ที่เรียนจบหลักสูตรจะได้รับ เงินทุนสนับสนุนอีก 500,000 บาท เพื่อเริ่มต้นประกอบอาชีพ เนื่องจากปัจจุบันตลาดต่างประเทศ เช่น ซาอุดีอาระเบีย, อินโดนีเซีย และมาเลเซีย มีความต้องการหมอนวดแผนไทยสูงมาก แต่ประเทศไทยยังผลิตบุคลากรได้ไม่เพียงพอ โครงการนี้จึงเป็นการเพิ่มโอกาสทางอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนไทย
“นอกจากนั้นแล้ว รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ 36 ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคาร 3 ชั้น ที่โรงพยาบาลกันตัง ซึ่งจะช่วยยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น” นายชัยชนะ กล่าว
ในการนี้ รมช.สธ. ไได้มอบพันธุ์กล้าไม้ และถุงยางอนามัยให้แก่ตัวแทนนักเรียน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและลดการติดเชื้อรายใหม่ โดยเฉพาะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมการให้บริการทางการแพทย์แผนจีนของโรงพยาบาล พร้อมรับฟังแผนพัฒนาโรงพยาบาลในอนาคต เพื่อการยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขเพื่อประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง