เช็กพื้นที่! ปศุสัตว์บางพลี ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ ‘โรคพิษสุนัขบ้า’ 1 เดือน สั่งเข้มห้ามเคลื่อนย้ายหมา-แมว
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางพลี ออกประกาศ เรื่อง กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
ด้วยท้องที่ หมู่ที่ 7 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางพลี ได้พบสุนัขป่วยด้วยโรคระบาด ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) ซึ่งโรคนี้เป็นโรคระบาดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 โดยมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาด ออกไปยังท้องที่ข้างเคียง หรือระบาดเข้ามาในท้องที่ได้จากการเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือพาหนะของโรคระบาด
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา20 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ปศุสัตว์อำเภอประจำท้องที่อำเภอบางพลี จึงออกประกาศ ไว้ดัง ต่อไปนี้
ข้อ 1. ให้ท้องที่ หมู่ 7 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ไปทางทิศเหนือ จด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
ไปทางทิศใต้ จด ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ไปทางทิศตะวันออก จด ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ไปทิศตะวันตก จด ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) ในสัตว์ชนิดสุนัขและแมว
ข้อ 2. ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์ ชนิดสุนัขและแมว หรือซากของสัตว์ดังกล่าว เข้า ออก
ผ่าน หรือภายในเขตโรคระบาดชั่วคราวเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้ายตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา22 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2568
ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568