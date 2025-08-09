สมศักดิ์ ประกาศแคมเปญปี 69 บนเวที “บริการทุกช่วงวัย พิษณุโลก” ชูคนไทยอายุยืน 100 ปี – หยุดผู้ป่วยติดเตียง เน้นแนวทางนับคาร์บสุขภาพดี พร้อมขน 10 บูธ ให้บริการสุขภาพ คาด 20 ส.ค.สภาฯ ถกร่างพ.ร.บ.อสม.
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ที่อ.นครไทย จ.พิษณุโลก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการบริการทุกช่วงวัย ด้วยความห่วงใยจากกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายนิสิต สวัสดิเทพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย นายจเด็ศ จันทรา สส.เขต 1 นายนพพล เหลืองทองนารา สส. เขต 2 น.ส.พิมพ์พิชชา ชัยศุภกิจเจริญ สส. เขต 4 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายก อบจ. พิษณุโลก อสม.และประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 1,500 คน
นายสมศักดิ์ กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า ปัจจุบันประเทศไทยเผชิญกับความท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงสร้างประชากรที่มีเด็กเกิดน้อยสังคมสูงวัย และการเพิ่มขึ้นของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs เช่น เบาหวาน มะเร็ง หลอดเลือดหัวใจและสมอง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของคนไทย กระทรวงสาธารณสุขจึงต้องการที่จะยกระดับ การดูแลสุขภาพประชาชน ให้ครอบคลุมทุกช่วงวัยและทุกมิติ ทั้งด้านการส่งเสริม คัดกรอง ป้องกัน และดูแลรักษา ปัญหาสุขภาพที่สำคัญ รวมถึงเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ลดระยะเวลารอคอยการรับบริการ และลดค่าใช้จ่ายการเดินทางของประชาชน
ทั้งนี้ สำหรับโครงการบริการทุกช่วงวัย ด้วยความห่วงใยจากกระทรวงสาธารณสุข ที่จังหวัดพิษณุโลก เป็นการยกทัพ 10 คลินิกหรือบูธนิทรรศการให้ความรู้ ที่ครอบคลุมทุกช่วงวัย มาให้บริการ แก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก กว่า 1,500 คน ในวันนี้ ได้แก่ 1. บูธประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้โรงพยาบาล 2. บูธสุขภาพดีวิถีไทย ตำรับยาไทยสู่เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 3. คลินิกคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยวิธีการส่องกล้อง 4. คลินิกรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ 5. บูธดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินพื้นที่ห่างไกล 6. บูธเฝ้าระวังการใช้ยาสมุนไพรในผู้ป่วย NCDs 7. คลินิกฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 8. คลินิกส่งเสริมสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย 9. บูธนครวังทองสร้างสุข และ 10. บูธโรงเรียนเบาหวาน “ภูวดลโมเดล”
“ปีงบประมาณหน้าจะประกาศ วันที่ 1 ต.ค.เป็นต้นไปไม่ควรจะมีคนนอนติดเตียงเพิ่ม เราต้องหยุดให้อยู่ ยังไม่สาย ถึงแม้อายุ 60 ปีแล้วก็ตาม ถ้าลดคาร์โบไฮเดรตได้ จะลดการเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่มีอะไรในร่างกายให้เป็นภาระ การนอนเฝ้าผู้ป่วยไม่ได้สนุกหรอก ผมคิดเสมอไม่ควรมีคนติดเตียงเพิ่ม จึงจะใช้แคมเปญปีงบ 69 ว่า มั่นใจคนไทยอายุ 100 ปีขึ้น สวยหล่ออายุยืน” นายสมศักดิ์ กล่าว
นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า สำหรับความคืบหน้า การนับคาร์บขณะนี้นับได้แล้ว 41 ล้านคนแล้ว ถ้านับครบ 50 ล้านคน ตามเป้าหมาย อสม.จะได้รางวัลตรวจสุขภาพฟรี ซึ่งเพิ่มโปรแกรมการตรวจจากเดิม รวมทั้งการสร้างความมั่นคงให้ อสม.ในเรื่อง ร่างพ.ร.บ.อสม.ซึ่งใช้เวลากว่า 13 เดือน จากกระทรวงสาธารณสุขถึงสภาผู้แทนราษฎร โดยมีการบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณา คาดว่าวันที่ 20 ส.ค.นี้จะถึงวาระพิจารณา ดังนั้น วันนี้ขอให้ อสม.ช่วยกันรณรงค์นับคาร์บ เมื่อการเจ็บป่วยลดลงเงินเหลือ ก็จะได้นำเข้าบัญชีนอกงบประมาณให้กับอสม.ต่อไป ขอให้ช่วยกัน
จากนั้น นายสมศักดิ์ ได้เดินตรวจเยี่ยมบูธทั้ง 10 บูธ พร้อมกับเดินทักทาย อสม.ด้านล่างเวทีและถ่ายภาพร่วมกัน