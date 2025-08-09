กรมควบคุมโรค เตือน ‘ชิคุนกุนยา’ ระบาด 10 จังหวัด เหนือ-อีสานหนักสุด แนะทำลายแหล่งน้ำขัง

กรมควบคุมโรค เตือน ‘ชิคุนกุนยา’ แพร่ได้ทั่วไทย พบ 10 จังหวัด ภาคเหนือ-อีสานหนักสุด แนะทำลายแหล่งน้ำขังป้องกัน
จากกรณีเพจเฟซบุ๊ก ‘หมอแล็บแพนด้า’ ระบุถึงการรายงานโรคชิคุนกุนยา มีการระบาดหนักใน 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ บึงกาฬ เลย หนองคาย และลำพูนในช่วงหน้าฝนนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนั้น
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรค เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือ โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya) ว่า ในปี 2568 พบผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวมากกว่าปี 2567 ที่ผ่านมาและสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา โดยโรคแพร่กระจายไปทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ หนองคาย เลย และอุดรธานี รวมทั้งพื้นที่ภาคเหนือ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแพร่ ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี และตราด และภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจากภาพรวมแล้ว ในช่วงนี้พบมากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้จำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงพบได้อย่างต่อเนื่อง
“โรคไข้ปวดข้อยุงลาย เกิดจากเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา ติดต่อมาสู่คนได้โดยมียุงลายบ้านและยุงลายสวน เป็นพาหะนำโรค ซึ่งพบได้ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ แต่พบมากในวัยผู้ใหญ่ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป รวมถึงผู้สูงอายุและผู้ที่มีอาชีพที่ต้องออกพบปะผู้คน หรือเกษตรกรที่มีโอกาสถูกยุงลายกัด หากชุมชนไม่มีการควบคุมปริมาณยุงลายอย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค โดยส่วนใหญ่พบในช่วงฤดูฝน” พญ.จุไร กล่าว
พญ.จุไร กล่าวอีกว่า อาการเบื้องต้นของโรคไข้ปวดข้อยุงลาย คล้ายกับโรคไข้เลือดออก เช่น มีไข้สูง ปวดเมื่อยตามร่างกาย และปวดศีรษะ แต่อาการเฉพาะของโรคไข้ปวดข้อยุงลาย คืออาการปวดข้อ โดยจากการลงพื้นที่ตรวจสอบที่จังหวัดบึงกาฬช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมที่ผ่านมา พบผู้ป่วย 146 ราย มีอาการไข้สูง ปวดข้อ ปวดศีรษะ มีผื่นแดง และปวดกล้ามเนื้อบริเวณกระบอกตา
“สำหรับมาตรการป้องกัน ขอแนะนำให้ประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในช่วงฤดูฝน โดยเทน้ำค้างในภาชนะทุก 7 วัน ใช้ยากันยุง ทำความสะอาดและจัดสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบบ้านให้สะอาดปลอดโปร่ง รวมทั้งป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด โดยกรมควบคุมโรคได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นเตือนประชาชนและชุมชนให้มีการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเตรียมความพร้อมของหน่วยงานด้านการรักษา” พญ.จุไร กล่าว
พญ.จุไร กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ ในประเทศไทยยังไม่พบการรายงานผู้เสียชีวิตจากโรคไข้ปวดข้อยุงลาย แต่อาการปวดข้อที่พบอาจกลายเป็นอาการเรื้อรังในผู้ป่วยบางราย ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานในระยะยาว จึงควรระมัดระวัง โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ควรป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่อบุตรได้