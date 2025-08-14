ทำความรู้จักภาวะ ‘ชราก่อนวัยอันควร’ ผลกระทบจากชีวิตที่ขาดสมดุล

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พจ.ณัฐธยาน์ เฮงอุดมสวัสดิ์ แพทย์แผนจีน โรงพยาบาลนวเวช กล่าวว่า คุณเคยรู้สึกหรือไม่ว่าร่างกายไม่สดใสเหมือนเมื่อก่อน ตื่นเช้ามาก็รู้สึกเหนื่อยง่าย เหมือนนอนไม่พอทั้งที่นอนเต็มอิ่ม ผิวพรรณที่เคยเปล่งปลั่งกลับ ผิวโทรม ลงอย่างเห็นได้ชัด มีริ้วรอยและความหมองคล้ำที่ทำให้รู้สึกว่าตัวเอง แก่เร็ว กว่าวัยอันควรไม่ว่าจะทำอะไรก็รู้สึก อ่อนล้า ไม่มีเรี่ยวแรงเหมือนเดิม และสำหรับผู้หญิงในวัย 30 ปีขึ้นไป มีรอบเดือนที่เคยมาสม่ำเสมอกลับเริ่มผิดปกติ นี่อาจไม่ใช่แค่ความรู้สึกไปเอง แต่เป็นสัญญาณที่ร่างกายกำลังบอกว่าคุณกำลังเผชิญกับ “วัยชราก่อนวัยอันควร” ที่แพทย์แผนจีนเรียกว่า “ไต-จิงพร่อง” ซึ่งหมายถึงพลังชีวิตในร่างกายเริ่มเสื่อมลงเร็วกว่าที่ควรจะเป็น
พจ.ณัฐธยาน์ กล่าวว่า ยุคปัจจุบันที่ชีวิตเต็มไปด้วยความเร่งรีบ ความเครียด มลภาวะ และพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่อาจไม่สมดุล หลายคนจึงมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาสุขภาพที่สัมพันธ์กับการเสื่อมของร่างกายเร็วกว่าที่ควรจะเป็น ลองเช็กอาการเหล่านี้ หากพบว่าตัวเองมีอาการเหล่านี้หลายข้อ อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าร่างกายกำลังส่งสัญญาณ “แก่ก่อนวัย” และกำลังต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ได้แก่ 1.เหนื่อยง่าย อ่อนเพลียเรื้อรัง แม้พักผ่อนเพียงพอ ไม่สดชื่นกระปรี้กระเปร่า หรือรู้สึก อ่อนล้า ไม่มีเรี่ยวแรงอยู่ตลอดเวลา 2.ผิวพรรณไม่สดใส แห้งกร้าน มีริ้วรอยก่อนวัย กระ ฝ้า จุดด่างดำปรากฏชัดเจนขึ้น 3.ผมร่วง ผมขาวก่อนวัย ผมบางลง หรือมีผมขาวขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่ถึงวัยอันควร
พจ.ณัฐธยาน์ กล่าวต่อว่า 4.มีปัญหาสายตา ตาแห้ง ตาพร่ามัว มองเห็นไม่ชัดเจน หรือรู้สึกเมื่อยล้าดวงตาได้ง่าย 5.มีปัญหาการนอนหลับ ตื่นกลางดึกบ่อยๆ หรือรู้สึกไม่สดชื่นเมื่อตื่นนอน 6.ความจำและสมาธิลดลง หลงลืมง่าย ไม่มีสมาธิในการทำงาน หรือคิดช้าลง 7.ระบบขับถ่ายบกพร่อง ขับถ่ายไม่ปกติ 8.ความต้องการทางเพศลดลง ทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย และ 9.รอบเดือนผิดปกติในผู้หญิงวัย 30 ปีขึ้นไป ปวดประจำเดือนมากขึ้น หรือมีอาการก่อนมีประจำเดือนรุนแรงขึ้น
“ในมุมมองของแพทย์แผนจีน สุขภาพที่ดีคือสภาวะที่ร่างกายมีความสมดุล เมื่อใดที่สมดุลนี้เสียไป ไม่ว่าจะเป็นเพราะความเครียด พฤติกรรมการกิน การนอนที่ไม่เหมาะสม หรือปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ก็จะส่งผลให้เกิดอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ รวมถึงสัญญาณของความเสื่อมและวัยชราก่อนวัย หากคุณเช็กอาการดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว คุณกำลังเริ่มมีอาการวัยชราก่อนวัย เพื่อฟื้นฟูความสมดุลและคืนความสดใสจากภายในสู่ภายนอก สามารถติดต่อสอบถามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้” พจ.ณัฐธยาน์ กล่าว