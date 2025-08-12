สธ.เร่งตรวจสอบ ปม ม.5 ทำร้ายครู ชี้ไม่ใช่เรื่องปกติ พร้อมเยียวยาครู-ผู้เกี่ยวข้อง

สธ.เร่งตรวจสอบ ปม ม.5 ทำร้ายครูในอุทัยธานี ชี้ไม่ใช่เรื่องปกติ พร้อมเยียวยาครู-ผู้เกี่ยวข้อง
จากกรณีนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทำร้ายร่างกายครูโรงเรียนแห่งหนึ่ง จ.อุทัยธานี ได้รับบาดเจ็บ เนื่องจากนักเรียนผู้ก่อเหตุไม่พอใจผลคะแนนสอบกลางวิชาคณิตศาสตร์ โดยน.ส. ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ระบุถึงการดูแลสุขภาพจิตนักเรียนและครูนั้น
ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษกกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยความคืบหน้ากรณีดังกล่าวด้านสุขภาพจิตว่า เบื้องต้นได้ส่ง้ส่งทีมสหวิชาชีพให้การช่วยเหลือทางด้านจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) ลงพื้นที่ตรวจสอบ เพื่อหาสาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่พฤติกรรมรุนแรงของนักเรียน โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในวันนี้
“เรื่องความรุนแรงในโรงเรียนเป็นสิ่งที่เราไม่ให้การยอมรับ ไม่ว่าจะเกิดจากครูหรือนักเรียนก็ตาม โดยจะต้องมีมาตรการเข้าไปเยียวยาทั้งครูและผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมด ซึ่งกรณีนี้ถือว่าไม่ใช่เหตุการณ์ปกติทั่วไป และที่ผ่านมาไม่เคยมีรายงานว่านักเรียนทำร้ายครู จนพิ่งมีการรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวเข้ามา” นพ.วรตม์ กล่าว