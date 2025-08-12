‘สมศักดิ์’ ชื่นชมความร่วมมือ ‘บุคลากร เจ้าหน้าที่ ทีม MCATT’ ดูแลสุขภาพจิตปชช.พื้นที่ชายแดน

‘สมศักดิ์’ ชื่นชมความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมดูแลสุขภาพจิตประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา
วันนี้ (12 สิงหาคม 2568) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา ทีมเยียวยาจิตใจกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ศรีสะเกษ กรมสุขภาพจิต และจังหวัดศรีสะเกษ จัดหน่วยบริการเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ในตำบลไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการ สธ.ได้เข้ามาชมการออกหน่วยและชื่นชมการทำงาน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคน และทีม MCATT ที่ทุ่มเทเสียสละในการดูแลสุขภาพจิตของประชาชนหลังเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ทีมปฏิบัติหน้าที่หลายคนยังเป็นผู้ประสบภัย แต่ไม่ย้อท้อไม่ทอดทิ้งประชาชนไทยอย่างเต็มกำลัง
นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ภายหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชากรมสุขภาพจิตได้ร่วมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างรอบด้าน โดยได้จัดส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team : MCATT) ลงพื้นที่เพื่อให้การประเมิน เยียวยา และฟื้นฟูสภาพจิตใจแก่กลุ่มเป้าหมายสำคัญ เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะเจ็บป่วยทางจิตเวชเดิม ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปในพื้นที่เสี่ยง ความทุ่มเทและความเสียสละของเจ้าหน้าที่ทุกคน รวมทั้งภาคีเครือข่ายในพื้นที่
“โดยเฉพาะพยาบาลและทีมผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูสุขภาพจิตแก่ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความกดดันและความท้าทายอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ทีมปฏิบัติหน้าที่หลายคนยังเป็นผู้ประสบภัย แต่ไม่ย้อท้อทอดทิ้งประชาชน และได้แสดงให้เห็นถึงความอดทน ความมุ่งมั่น ในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางความเครียด” นพ.กิตติศักดิ์ กล่าว
นพ.กิตติศักดิ์ กล่าวอีกว่า กรมสุขภาพจิตขอชื่นชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนอย่างจริงใจพร้อมยืนยันว่า ทีมกรมสุขภาพจิตมาเพื่อสนับสนุนและชื่นชมผลงาน ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมั่นใจในความตั้งใจนี้ เพื่อให้สามารถร่วมกันสร้างระบบสุขภาพจิตที่เข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคต พร้อมรับมือกับสถานการณ์วิกฤตที่อาจเกิดขึ้นใหม่ได้ครอบคลุมทุกมิติ นอกจากนี้ กรมสุขภาพจิตจะสนับสนุนโมเดลของต.ไพรพัฒนา เพื่อเป็นต้นแบบในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป โดยการจัดระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน และการส่งเสริมบทบาทของภาคประชาชนในการร่วมสร้างกลไกการดูแลใจอย่างยั่งยืน ซึ่งการออกหน่วยบริการเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ดำเนินการโดยความร่วมมือของกรมสุขภาพจิต พร้อมกับสสจ.ศรีสะเกษ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) ภูสิงห์ วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวง มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ได้ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจและช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิด
ด้าน นพ.จุมภฎ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การออกหน่วยเยียวยาใจในครั้งนี้มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน โดยกิจกรรม ได้แก่ “รถเล่นเปลี่ยนโลก” จากการสนับสนุนของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) และ สสส. มาร่วมพื้นที่ให้แก่เด็กและเยาวชนได้ร่วมฟื้นฟูจิตใจผ่านการเล่นอีกด้วย “รถ Mobile คลายเครียด” ให้บริการตรวจวัดระดับความเครียดและให้คำแนะนำการจัดการ จากการให้คำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่หรือจิตแพทย์ที่อยู่ในรถโมบาย “บูธให้ความรู้สุขภาพจิต” ได้แก่ การเฝ้าระวังสัญญาณเสี่ยงผู้ได้รับผลกระทบ และ วัคซีนใจ “ปลอดภัย ใจสงบ พบความหวัง เติมพลังความห่วงใย” นอกจากนี้กรมสุขภาพจิตพร้อมสนับสนุนการเข้าถึงบริการผ่านสายด่วนสุขภาพจิต 1323 และระบบปรึกษาออนไลน์อย่างต่อเนื่องอีกด้วย