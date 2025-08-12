‘สมศักดิ์’ หนุน อย.ยกระดับผลิตภัณฑ์ ดันธุรกิจสุขภาพ คาดสร้างมูลค่า 6.9 แสนล้านบาท

“สมศักดิ์” หนุน อย.ยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ดียิ่งขึ้น สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคในประเทศและต่างประเทศ ต่อยอดศักยภาพเศรษฐกิจสุขภาพ สู่ Medical & Wellness Hub คาดสร้างมูลค่าเศรษฐกิจถึง 6.9 แสนล้านบาท
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เป็นประธานพิธีมอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2568 และมอบรางวัลสถานประกอบการดีเด่นและผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น จำนวน 162 รางวัล โดยมี นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ รองปลัดสธ. นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้บริหารกระทรวง และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ เข้าร่วมงาน โดยสธ. มีนโยบายที่จะปรับปรุงกฎระเบียบ และขั้นตอนการอนุมัติ อนุญาต เพิ่มโอกาสการเติบโตของธุรกิจการแพทย์และสุขภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจสุขภาพ สู่ Medical & Wellness Hub ซึ่งคาดว่าจะสร้างมูลค่าเศรษฐกิจถึง 6.9 แสนล้านบาท
“ในขณะเดียวกัน สธ. มีหน้าที่ปกป้องและคุ้มครองสุขภาพ ทำให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ให้แก่ผู้ประกอบการที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ถือเป็นช่องทางหนึ่งของการสร้างแรงจูงใจ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ดียิ่งขึ้น นอกจากจะช่วยคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศแล้ว ยังสร้างความเชื่อมั่นในตลาดต่างประเทศอีกด้วย” นายสมศักดิ์ กล่าว
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ตนได้แสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด” ประจำปี พ.ศ. 2568 ทั้งประเภทสถานประกอบการดีเด่น ผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น และรางวัลดีเด่น ด้านส่งเสริมนโยบายลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ความตั้งใจ และความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง เชื่อมั่นว่า ผู้ประกอบการจะรักษามาตรฐาน และพัฒนาธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับภาครัฐ คุ้มครองผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องต่อไป