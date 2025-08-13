พงศ์กวิน มั่นใจ ปัญหาขาดแคลนแรงงาน คลี่คลายใน 2 เดือน จ่อนำเข้าศรีลังกา-เนปาล-ฟิลิปปินส์-อินโดเพิ่ม

‘พงศ์กวิน’ มั่นใจปัญหาขาดแคลนแรงงานคลี่คลายภายใน 2 เดือน จ่อนำเข้าศรีลังกา-เนปาล-ฟิลิปปินส์-อินโดฯ เพิ่ม เป็น 8 สัญชาติ จากกลุ่ม CLMV พร้อมเกลี่ยแรงงานให้ทุกสถานประกอบการอย่างเท่าเทียม
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ที่กระทรวงแรงงาน นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงาน หลังเกิดสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนไทย-กัมพูชาว่า ทางกระทรวงแรงงานได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) เพื่อดำเนินการเพิ่มจำนวนแรงงานสัญชาติอื่นเข้ามาทดแทนแรงงานกัมพูชาที่ขาดแคลนอยู่ขณะนี้ เช่น แรงงานสัญชาติศรีลังกา อีกทั้งในที่ประชุมยังมีการพูดคุยถึงเรื่องการเพิ่มแรงงานอีก 3 สัญชาติด้วย อาทิ เนปาล ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย แต่เนื่องจากกระบวนการทำ MOU แรงงานอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน
“หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมา การทำ MOU อาจจะไม่ทัน ดังนั้น จึงมองว่าเราควรเพิ่มแรงงานเป็น 8 สัญชาติ จากเดิม 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) เพื่อต่อไปหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะสามารถนำเข้าแรงงานสัญชาติอื่นได้เลยทันที” นายพงศ์กวินกล่าว
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า มีจำนวนแรงงานกัมพูชาเดินทางกลับประเทศมากน้อยแค่ไหน นายพงศ์กวินกล่าวว่า ขณะนี้มีชาวกัมพูชาที่เดินทางกลับประเทศต้นทางโดยผ่านสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) มีจำนวนราวกว่า 1 แสนคน ซึ่งอาจจะรวมชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในไทยและอื่นๆ และไม่ได้หมายถึงกลุ่มแรงงานทั้งหมด
ส่วนแรงงานที่มีใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (work permit) อยู่ที่ 30,000 คน ทำให้มีภาคธุรกิจเข้ามาร้องเรียนเรื่องขาดแคลนแรงงานเข้ามาจำนวนมาก ซึ่งเบื้องต้นได้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูล
“ขณะนี้กระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างเปิดให้สถานประกอบการทั่วประเทศเสนอความต้องการแรงงานต่างด้าว เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำแนวทางรองรับอย่างเป็นระบบ โดยเบื้องต้นประเมินว่า หากสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น จะสามารถรองรับแรงงานกลุ่มใหม่ได้ประมาณ 42,000 คน โดยยืนยันว่าจะกระจายแรงงานไปยังสถานประกอบการทุกระดับอย่างเท่าเทียม เพื่อให้สถานประกอบการดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น” นายพงศ์กวินกล่าว
นายพงศ์กวินกล่าวอีกว่า ตนเชื่อว่าไม่เกิน 2 เดือนสถานการณ์ขาดแคลนแรงงานกัมพูชาจะคลี่คลายทั้งหมด โดยทางกระทรวงแรงงานมีกระบวนการบริหารจัดการจนจะครบแล้วเพื่อให้แรงงานกลับมาครบทุกภาคส่วน