สหัสวัต ข้องใจ ปลัดแรงงาน ยังนั่งประชุมบอร์ดประกันสังคม เคาะใช้งบ 5 พันล้าน ทั้งที่ถูกสั่งย้าย

สหัสวัต ข้องใจ ปลัดแรงงาน ยังนั่งประชุมบอร์ดประกันสังคม เคาะงบ 5 พันล้าน ทั้งที่ถูกสั่งย้าย
จากกรณี คณะรัฐมนตรี มีมติให้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดย นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้ท่านปลัดเป็นปลัดกระทรวงแรงงาน มีอำนาจสั่งการภายในกระทรวงแรงงานทั้งหมด จึงจำเป็นที่จะต้องมีการโยกย้ายเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเกิดความยุติธรรมในการตรวจสอบ
ล่าสุด นายสหัสวัต คุ้มคง ส.ส.ชลบุรี พรรคประชาชน ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า วันนี้มีการประชุมบอร์ดประกันสังคม มีวาระสำคัญ ในการพิจารณากรอบการใช้เงินของ งบบริหารสำนักงานประกันสังคม
มูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาท
ที่ผมสงสัยคือ กรณีปลัดกระทรวงแรงงานคนดัง ที่มีข่าว รวมถึงตัว รมว.แรงงานเอง ก็ยืนยันว่า มีคำสั่งย้ายไปที่สำนักนายกแล้ววันนี้ยังคงนั่ง เป็นประธานการประชุม ในฐานะปลัดกระทรวงอยู่เลย
นี่มันคืออะไร หรือ รัฐมนตรีกำลังเล่นละครฉากใหญ่ งบประมาณหลายพันล้าน ที่ไม่ต้องผ่านสภา ไม่ชี้แจงกับผู้ประกันตน และนายจ้าง เดี๋ยวทีม ประกันสังคมก้าวหน้า จะมีอัพเดทอีกที