สมาคมเพื่อนโรคไต เผยผลสำรวจ โซเดียม ในขนมขบเคี้ยว 352 ตัวอย่าง
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย โพสต์เปิดผลสำรวจ ปริมาณโซเดียมในขนมขบเคี้ยวจากทั้งหมด 352 ตัวอย่าง ประจำปี 2568 โดยจำแนกขนมออกเป็น 9 ประเภท ดังนี้
- ประเภทมันฝรั่ง จำนวน 62 ตัวอย่าง
- ประเภทข้าวโพด จำนวน 17 ตัวอย่าง
- ประเภทข้าวเกรียบและขนมอบกรอบ จำนวน 100 ตัวอย่าง
- ประเภทสาหร่าย จำนวน 16 ตัวอย่าง
- ประเภทถั่วและนัท จำนวน 61 ตัวอย่าง
- ประเภทปลาเส้น จำนวน 37 ตัวอย่าง
- ประเภทแครกเกอร์และบิสกิต จำนวน 31 ตัวอย่าง
- ประเภทเวเฟอร์ จำนวน 16 ตัวอย่าง
- ประเภทคุกกี้ จำนวน 12 ตัวอย่าง
