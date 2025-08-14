ชีวิตคุณภาพ

สมาคมเพื่อนโรคไต เผยผลสำรวจ โซเดียม ในขนมขบเคี้ยว  352 ตัวอย่าง

สมาคมเพื่อนโรคไต เผยผลสำรวจ โซเดียม ในขนมขบเคี้ยว  352 ตัวอย่าง

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย โพสต์เปิดผลสำรวจ  ปริมาณโซเดียมในขนมขบเคี้ยวจากทั้งหมด 352 ตัวอย่าง ประจำปี 2568 โดยจำแนกขนมออกเป็น 9 ประเภท ดังนี้

  • ประเภทมันฝรั่ง จำนวน 62 ตัวอย่าง
  • ประเภทข้าวโพด จำนวน 17 ตัวอย่าง
  • ประเภทข้าวเกรียบและขนมอบกรอบ จำนวน 100 ตัวอย่าง
  • ประเภทสาหร่าย จำนวน 16 ตัวอย่าง
  • ประเภทถั่วและนัท จำนวน 61 ตัวอย่าง
  • ประเภทปลาเส้น จำนวน 37 ตัวอย่าง
  • ประเภทแครกเกอร์และบิสกิต จำนวน 31 ตัวอย่าง
  • ประเภทเวเฟอร์ จำนวน 16 ตัวอย่าง
  • ประเภทคุกกี้ จำนวน 12 ตัวอย่าง

ADVERTISMENT

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง