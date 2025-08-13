บอร์ด สปสช. รับทราบข้อสังเกต รฟท.ใช้สิทธิรักษาบัตรทอง ต้องฟังความเห็นตามกม.
วันนี้ (13 สิงหาคม 2568) นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธาน มีมติรับทราบข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ให้ผู้ปฏิบัติงานและครอบครัวของผู้ปฏิบัติงานการรถไฟแห่งประเทศไทย ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 พ.ศ. …
“จากข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อ (ร่าง) พ.ร.ฎ.กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลในครอบครัวผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ การดำเนินการตรา พ.ร.ฎ.ดังกล่าวจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิการได้รับเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล หรือสิทธิประโยชน์ด้านรักษาพยาบาลของผู้ปฏิบัติงานและครอบครัวผู้ปฏิบัติงานการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เพื่อให้สอดคล้องกับการรับบริการสาธารณสุขตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ ที่บริหารจัดการโดย สปสช. เนื่องจากกรณีดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับเงินรัฐวิสาหกิจ จึงต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตาม พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 ก่อน จึงจะสามารถดำเนินการต่อไปได้” นพ.จเด็จ กล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม ระหว่างนี้ให้ผู้ปฏิบัติงานและครอบครัวผู้ปฏิบัติงาน รฟท. ใช้สิทธิด้านการรักษาพยาบาลตามสิทธิเดิมไปก่อน และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการข้างต้นและมีความพร้อมแล้ว จึงจะมีการตรา พ.ร.ฎ. ให้ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ ต่อไป
นพ.จเด็จ กล่าวอีกว่า สำหรับความเป็นมาของเรื่องดังกล่าวมาจากมติที่ประชุมบอร์ด สปสช. ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2568 ที่เห็นชอบร่างข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินงานเพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาลของ รฟท. ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ และเห็นชอบร่าง พ.ร.ฎ.กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานและครอบครัวผู้ปฏิบัติงาน รฟท. ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขฯ ก่อนที่ต่อมาได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ รฟท. ต่อเรื่องดังกล่าวเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568 ต่อมา สปสช. ได้เสนอ (ร่าง) พ.ร.ฎ.ดังกล่าวไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา ซึ่งได้มีการขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความเห็นประกอบการพิจารณา และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีข้อสังเกตดังกล่าวออกมา ตามมติที่ประชุมบอร์ด สปสช. ได้มอบให้ สปสช. ดำเนินการประสานกับ รฟท. เพื่อติดตามขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมาย และขอให้รายงานความก้าวหน้าให้ที่ประชุมบอร์ด สปสช. รับทราบเป็นระยะๆ ต่อไป