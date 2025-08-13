บอร์ดประกันสังคมเคาะงบปี’69 วงเงิน 5,180 ล. เน้นปรับค่าใช้จ่ายไอที–เพิ่มประสิทธิภาพใช้เงิน
วันนี้ (13 สิงหาคม 2568) นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) ชุดที่ 14 ครั้งที่ 17/2568 ที่สำนักงานประกันสังคม (สปส.) จ.นนทบุรี หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้โอนย้ายนายบุญสงค์ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
สำหรับการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมมีวาระพิจารณาการทบทวนเป้าหมายอัตราความเพียงพอของเงินกองทุนประกันสังคม และแผนการบริหารจัดการความเพียงพอของเงินกองทุนประกันสังคมต่อประโยชน์ทดแทน 4 กองทุนย่อยปี 2568 และการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อบริหารงานของ สปส.ประจำปี 2569 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติกรอบงบประมาณบริหาร ปีงบประมาณ 2569 จำนวน 5,180 ล้านบาท แบ่งเป็น งบประมาณที่ใช้สำหรับบุคลากร 1,734 ล้านบาท และงบประมาณดำเนินการ ทั้งค่าสาธารณูปโภค, ค่าดูแลไอที, ค่าธรรมเนียมธนาคาร, ค่าฝากสินทรัพย์, ค่าลงทุน และอื่นๆ อีกประมาณ 3,075 ล้านบาท
รศ.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี กรรมการผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน บอร์ดประกันสังคม เปิดเผยว่า สำหรับกรอบงบประมาณบริหาร สปส. ปี 2569 จำนวน 5,180 ล้านบาท ปรับลดประมาณ 200 ล้านบาท จากเดิมจัดสรร 5,358 ล้านบาทในปี 2568 ซึ่งงบประมาณนี้ สามารถปรับลดลงได้อีก ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการ โดยเฉพาะงบประมาณด้านไอที
“จากการให้กรอบงบประมาณส่วนนี้ไป หน่วยงานต่างๆ จะเขียนรายละเอียดโครงการต่างๆ ผ่านอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ โดยอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ไอที ก็จะปรับงบประมาณให้มีความเหมาะสมมากขึ้นในอนาคต เราก็พยายามทำให้งบประมาณตรงนี้ไม่เพิ่มเติม และทำให้มีการใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และพยายามตั้งข้อสังเกตกับงบประมาณด้านการลงทุน หรือค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์ต่างๆ ตอนนี้เราเห็นไส้ในที่ชัดเจนมากขึ้น ก็พยายามกรองให้งบประมาณที่ผูกพันลดลง” รศ.ษัษฐรัมย์ กล่าว
ผู้สื่อข่าวถามว่า งบประมาณ 200 ล้านบาทที่ลดลงมา เกิดจากส่วนใดที่หายไป รศ.ษัษฐรัมย์ กล่าวว่า ตามข้อมูลจากการพิจารณา เช่น งบประมาณด้านไอที ที่เราพยายามตั้งข้อสังเกตว่า ถ้าการพัฒนาแอพพลิเคชั่น 850 ล้านบาทเสร็จสิ้น จะมีงบประมาณในหลายส่วนที่เราจะสามารถประหยัดได้ ระบบเก่าก็จะหายไป แล้วจะมาใช้ระบบใหม่อย่างเต็มที่ และการปรับการใช้งบประมาณตามตัวชี้วัด จะทำให้เราเห็นกรอบการใช้งบประมาณอย่างชัดเจนมากขึ้น