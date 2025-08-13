ชีวิตคุณภาพ

สธ.พัฒนาศักยภาพ ‘พยาบาล’ ทั่วประเทศ ผ่านมาตรฐานฉบับใหม่เชื่อม Service Plan

วันนี้ (13 สิงหาคม 2568) นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพพยาบาล ในการยกระดับคุณภาพบริการพยาบาล ตาม Service Plan ด้วยมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล ฉบับกองการพยาบาลครบรอบ 70 ปี” ที่โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นสำหรับพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการทุกระดับ

นพ.วีรวุฒิ กล่าวว่า ปัญหาสุขภาพของประชาชนมีความซับซ้อนมากขึ้น ต้องการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เพียงพอและเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พยาบาลซึ่งเป็นด่านหน้าในการให้บริการสุขภาพจึงต้องได้รับการสนับสนุนทั้งองค์ความรู้ ทักษะ และแนวทางปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทจริง กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงได้พัฒนามาตรฐานการพยาบาลฉบับครบรอบ 70 ปี กองการพยาบาล โดยอาศัยองค์ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันในระดับประเทศ และจัดบริการพยาบาลที่เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13–15 สิงหาคม 2568 เพื่อถ่ายทอดมาตรฐานการพยาบาลที่เป็นปัจจุบัน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพยาบาลหลากหลายสาขางาน ทั้งงานผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ฉุกเฉิน ผ่าตัด วิสัญญี และนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ยกระดับคุณภาพบริการของพยาบาลในโรงพยาบาลตามแนวทาง Service Plan ส่งผลให้ระบบบริการสุขภาพของไทยมีคุณภาพ มั่นคงและยั่งยืน

