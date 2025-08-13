สธ.พัฒนาศักยภาพ ‘พยาบาล’ ทั่วประเทศ ผ่านมาตรฐานฉบับใหม่เชื่อม Service Plan
วันนี้ (13 สิงหาคม 2568) นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพพยาบาล ในการยกระดับคุณภาพบริการพยาบาล ตาม Service Plan ด้วยมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล ฉบับกองการพยาบาลครบรอบ 70 ปี” ที่โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นสำหรับพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการทุกระดับ
นพ.วีรวุฒิ กล่าวว่า ปัญหาสุขภาพของประชาชนมีความซับซ้อนมากขึ้น ต้องการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เพียงพอและเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พยาบาลซึ่งเป็นด่านหน้าในการให้บริการสุขภาพจึงต้องได้รับการสนับสนุนทั้งองค์ความรู้ ทักษะ และแนวทางปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทจริง กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงได้พัฒนามาตรฐานการพยาบาลฉบับครบรอบ 70 ปี กองการพยาบาล โดยอาศัยองค์ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันในระดับประเทศ และจัดบริการพยาบาลที่เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13–15 สิงหาคม 2568 เพื่อถ่ายทอดมาตรฐานการพยาบาลที่เป็นปัจจุบัน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพยาบาลหลากหลายสาขางาน ทั้งงานผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ฉุกเฉิน ผ่าตัด วิสัญญี และนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ยกระดับคุณภาพบริการของพยาบาลในโรงพยาบาลตามแนวทาง Service Plan ส่งผลให้ระบบบริการสุขภาพของไทยมีคุณภาพ มั่นคงและยั่งยืน