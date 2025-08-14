‘เลขาฯ สปส.’ ลงพื้นที่พังงา เยี่ยม 3 ผู้ประกันตนทุพพลภาพ ดูแลสิทธิประโยชน์ระยะยาว
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา นางมารศรี ใจรังษี เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) พร้อมด้วย นางสาวชนกกาญจน์ เทพนอก นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดพังงา ผู้บริหารส่วนกลางสำนักงานประกันสังคม นักกายภาพบำบัดและเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพในจังหวัดพังงา จำนวน 3 ราย
นางมารศรี ได้กล่าวถึงการลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ทุพพลภาพว่า สำนักงานประกันสังคมมีความห่วงใยและให้ความสำคัญต่อผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายจนเป็นเหตุให้เป็นผู้ทุพพลภาพ โดยในวันนี้ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่จังหวัดพังงา เพื่อเยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพในโครงการ “สปส. มอบสุข” เพื่อมาแนะนำการทำกายภาพบำบัด การช่วยเหลือตนเองเบื้องต้น และได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภค ตลอดจนเครื่องใช้ต่างๆ ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา ถึงบ้านพักจำนวน 3 ราย ดังนี้
รายแรกชื่อ นายสมเกียรติ ประเสริฐสังข์ อายุ 38 ปี เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 อาศัยอยู่กับมารดาในตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ซึ่งทุพพลภาพจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนเสาไฟฟ้า รักษาด้วยการผ่าตัด ส่งผลให้ไม่สามารถเดินได้ และไม่สามารถพูดได้ สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 94 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 4,410 บาท ตลอดชีวิต
รายที่สองชื่อ นายบุญเสริม ชุมแป้น อายุ 47 ปี เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 อาศัยอยู่กับครอบครัว ในตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ซึ่งทุพพลภาพจากอาการกล้ามเนื้อแขนและขาอ่อนแรงทั้ง 2 ข้าง ส่งผลให้ไม่สามารถเดินได้ เป็นผู้ป่วยติดเตียง สามารถพูดสื่อสารได้ สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 63 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ปัจจุบันได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 2,400 บาท ตลอดชีวิต
รายที่สามชื่อ นายชูเชื้อ สิทธิบุตร อายุ 59 ปี เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 อาศัยอยู่กับครอบครัว ในตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ซึ่งทุพพลภาพเหตุจากโรคลมชักและความดันโลหิตสูง ส่งผลให้แขนและขาข้างซ้ายอ่อนแรง สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 72 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 ปัจจุบันได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 15 ปี
“สปส. สังคมพร้อมพัฒนาสิทธิประโยชน์เพื่อให้การคุ้มครองผู้ประกันตนทั่วประเทศหากประสบเหตุไม่คาดคิด ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือความเจ็บป่วยจนอาจทำให้เป็นผู้ทุพพลภาพ ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม ที่ให้การคุ้มครองดูแลไปตลอดชีวิต” เลขาธิการ สปส. กล่าว