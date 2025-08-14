เตือนนักท่องเที่ยวทะเล ลงเล่นน้ำ ระวัง มังกรทะเลสีน้ำเงิน-แมงกะพรุนหัวขวด งดเล่นน้ำหลังฝนตก
วันที่ 14 สิงหาคม นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ตามที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ได้รับแจ้งจากกลุ่มเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ Life guard พบมังกรทะเลสีน้ำเงิน (Blue Dragon) ถูกคลื่นซัดขึ้นชายฝั่งบริเวณหาดกะรน จ.ภูเก็ต และได้ลงพื้นที่สำรวจวันที่ 12 สิงหาคม 2568 พบว่าเป็นทากทะเลสีน้ำเงินชนิด Glaucilla sp.
นพ.ภาณุมาศ กล่าวว่า ทั้งนี้ มังกรทะเลสีน้ำเงินเป็นสัตว์ทะเลที่สะสมพิษจากเหยื่อที่กินเข้าไป พิษดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอาการปวดแสบ ปวดร้อน ระคายเคืองผิวหนัง หรือผื่นแดง อีกทั้งความรุนแรงของพิษยังขึ้นอยู่กับภูมิต้านทางของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นสัตว์ทะเลขนาดเล็กจัดอยู่ในประเภทสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ลักษณะสำคัญ มีลำตัวสีฟ้าเงิน สวยงามสะดุดตา มีขนาดเล็ก 1-5 เซนติเมตร อาศัยลอยตัวใกล้ผิวน้ำ โดยใช้แรงตึงผิวของน้ำทะเลช่วยพยุงตัว อาศัยอยู่ในทะเลบริเวณกลางน้ำแพร่กระจายอยู่บริเวณผิวน้ำไม่สามารถเคลือนที่ได้เองอาศัยกระแสน้ำในการพัดพา
นพ.ภาณุมาศ กล่าวว่า มังกรทะเลสีน้ำเงิน หรือ ทากทะเลสีน้ำเงิน (blue sea slug) เป็นสัตว์ทะเลที่กินแมงกะพรุนมีพิษเป็นอาหาร โดยเฉพาะ แมงกะพรุนหัวขวด (Bluebottle Jellyfish) และจะนำเข็มพิษของแมงกะพรุนมาไว้ในตัวเพื่อป้องกันตัวเอง หากสัมผัสหรือโดนจะเจ็บปวดเหมือนโดนเข็มพิษของแมงกะพรุน
ทั้งนี้ ในประเทศไทยยังไม่พบรายงานผู้เสียชีวิตจากการสัมผัสมังกรทะเลสีน้ำเงิน หากลงเล่นน้ำทะเลและมีอาการปวดแสบปวดร้อนให้ปฏิบัติ 1.รีบขึ้นจากน้ำทะเล และรีบขอความช่วยเหลือพร้อมโทรแจ้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 1669 2.ให้ผู้บาดเจ็บอยู่นิ่งๆ และห้ามขัดถูบริเวณที่สัมผัส เนื่องจากการเคลื่อนไหวอาจเป็นการกระตุ้นการสัมผัสพิษมากขึ้น 3.ใช้น้ำส้มสายชูความเข้มข้น 4 – 6% ที่ใช้ในครัวเรือนทั่วไป ราดบริเวณที่สัมผัสต่อเนื่องอย่างน้อย 30 วินาที (ห้ามราดด้วยน้ำจืด น้ำเปล่า หรือแอลกอฮอล์) เพื่อให้เข็มพิษหลุดเช่นเดียวกับโดนแมงกะพรุน 4.หากผู้บาดเจ็บหากอาการไม่ดีขึ้น ให้รีบนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอย่างรวดเร็ว
ด้าน นพ.อเนก มุ่งอ้อมกลาง รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว สวมเสื้อผ้ามิดชิดลงเล่นน้ำ ไม่ควรเล่นน้ำหลังฝนตก สังเกตจุดวางน้ำส้มสายชูและปฏิบัติตามป้ายแจ้งเตือน หากพบว่ามีซากของมังกรทะเลสีน้ำเงิน และแมงกะพรุนอยู่ตามชายหาด ไม่ควรลงเล่นน้ำ หรือลงเล่นน้ำ ในบริเวณปลอดภัยที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้เท่านั้น และให้ปฏิบัติตามคำเตือนของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422