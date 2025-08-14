เปิดตี 5 ยันเที่ยงคืน! ลุยสร้างศูนย์อาหาร สวนลุมฯ อัพเกรดสตรีทฟู้ดกทม. ควบคู่ดูแลต้นไม้ใหญ่

เปิดตี 5 ยันเที่ยงคืน! กทม.ลุย Hawker Center สวนลุมพินี อัพเกรดสตรีทฟู้ดกรุงเทพฯ ควบคู่ดูแลต้นไม้ใหญ่
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ดำเนินการก่อสร้างศูนย์อาหาร Hawker Center สวนลุมพินี ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย.68 ที่ผ่านมา คาดว่าจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในช่วงต้นปี 2569
โดยศูนย์อาหาร Hawker Center จะยกระดับคุณภาพร้านค้าริมทางด้วยมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังเพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยส่งเสริมให้ร้านค้า หาบเร่แผงลอยที่กีดขวางทางเดินเข้ามาเป็นร้านค้าในศูนย์อาหาร Hawker Center ซึ่งในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างศูนย์อาหารฯ สำนักงานเขตปทุมวันได้ขอความร่วมมือผู้ค้าเดิมให้ย้ายร้านค้าจากบริเวณที่กำลังมีการก่อสร้างไปยังบริเวณแนวรั้วสวนลุมพินีฝั่งถนนราชดำริ
นายเอกวรัญญูกล่าวว่า Hawker Center แห่งนี้ไม่เพียงแต่จะยกระดับมาตรฐาน Street Food ของกรุงเทพฯ ให้เป็นระเบียบ สะอาด และปลอดภัย แต่ยังเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้มีรายได้น้อยด้วย
“โดยจะให้สิทธิกับผู้ค้าเดิมก่อน ที่เคยได้รับผลจากการจัดระเบียบทางเท้าถนนสารสิน ให้ได้มีพื้นที่ค้าขายอย่างมั่นคง และสร้างรายได้ต่อเนื่อง การพัฒนาพื้นที่นี้จึงไม่ใช่เพียงการปรับภูมิทัศน์เมือง แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนผู้ค้าเดิมควบคู่กันไป” นายเอกวรัญญูกล่าว
นายเอกวรัญญูกล่าวย้ำด้วยว่า ศูนย์อาหาร Hawker Center จะต้องคงอัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งคือ Street Food โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่ตี 5 เพื่อรองรับประชาชนที่มาออกกำลังกายในสวนลุมพินี และเปิดยาวไปจนถึงเที่ยงคืน เพื่อสนองไลฟสไตล์ของชาวกรุงเทพฯ และนักท่องเที่ยว โดยราคาอาหารต้องเข้าถึงได้ง่ายสำหรับคนทุกกลุ่มตามอัตลักษณ์ความเป็น Street Food ของกรุงเทพฯ
ขณะเดียวกัน สิ่งแวดล้อมต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาเมือง โดยในระหว่างการก่อสร้างศูนย์อาหาร Hawker Center สวนลุมพินี มีรุกขกรของกรุงเทพมหานครสำรวจสุขภาพของไม้ยืนต้นในพื้นที่ก่อสร้างและเคลื่อนย้ายไปปลูกในสวนลุมพินีเป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างอาคารได้ และจะนำกลับมาปลูกในบริเวณศูนย์อาหาร Hawker Center
อีกทั้งตัวอาคารของศูนย์อาหารฯ ถูกออกแบบมาให้มีระบบระบายอากาศธรรมชาติ โดยไม่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศ นอกจากนี้ อาคารจะไม่ก่อให้เกิดแสงรบกวนไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยเลือกใช้สีหม่นสำหรับหลังคาเพื่อลดการสะท้อนแสง
สำหรับศูนย์อาหาร Hawker Center สวนลุมพินี ตั้งอยู่บนถนนราชดำริ ติดกับสวนลุมพินี มีแผนจะเปิดให้บริการรอบเช้าเวลา 05.00 – 16.00 น. และรอบเย็นเวลา 16.00 – 24.00 น. โดยในแต่ละรอบสามารถรองรับผู้ค้าได้สูงสุด 88 ราย (ขนาดพื้นที่ 2 × 2 เมตรต่อหนึ่งร้านค้า) จำหน่ายอาหารพร้อมรับประทาน เครื่องดื่ม ไปจนถึงอาหารสด ผักสด และผลไม้สด ต้นปีหน้า ชวนทุกท่านไปสัมผัสและลิ้มรส Street Food ของกรุงเทพฯ แห่งใหม่นี้