เพจดังยกเคสเตือน คนชอบฉีดยาแก้ปวด ระวังเป็นแผลในกระเพาะ ขับถ่ายสีดำ อาเจียนเป็นเลือด
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ Drama-addict โพสต์ข้อความเตือนภัยระบุว่า
เตือนภัย คนที่ชอบฉีดยาแก้ปวด
ทุกวันนี้มีเคสแบบ ปวดเมื่อยนิดหน่อย
ไปคลินิค แล้วขอหมอฉีดยาแก้ปวดเยอะ
ยาแก้ปวดที่ใช้กันแพร่หลาย เป็นกลุ่ม NSAIDS ซึ่งกลุ่มนี้จะมีผลข้างเคียงได้เยอะ หากใช้อย่างไม่เหมาะสม ผลข้างเคียงนึงคือ แผลในกระเพาะ เลือดออกในทางเดินอาหาร หนักๆก็กะเพาะทะลุได้ครับ น่ากลัวนะ
พร้อมกันนี้ทางเพจ ได้แชร์โพสต์ของ “คลินิกเวชกรรมแพทย์คิมหันต์” ที่พบคนไข้ลักณะดังกล่าว โดยระบุว่า
ผู้ป่วยมาด้วย อาเจียนเป็นเลือด 2 ชม. ก่อนมา ประวัติ ไปฉีดยา และกินยาแก้ปวดลดอักเสบ 3วันต่อมา ปวดจุกท้อง จึงกลับไปและได้รับการรักษากระเพาะอาหารอักเสบ
ต่อมา เริ่มมีอาการถ่ายดำ เป็นระยะๆ
และวันนี้ ก็อาเจียนเป็นเลือด 🩸
รูปภาพอาจจะน่ากลัว แต่สถานการณ์จริงยิ่งกว่า เนื่องจากผู้ป่วยอาเจียนเป็นเลือดสด ปนลิ่มเลือด
ประมาณ 800-1,000 cc (เกือบเต็มถุงเซเว่นใบใหญ่)
จึงอยากให้ระมัดระวังการใช้ยาแก้ปวดลดอักเสบ ทั้งแบบกินและฉีด💉(NSAIDs) ที่มากเกินความเหมาะสม
ยาจะมีผลข้างเคียงทั้งระบบทางเดินอาหาร การทำงานของไต รวมถึงระบบหัวใจและหลอดเลือด
ฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์ สำหรับทุกๆคน
ทางคลินิกเราพยายามเน้น ในการแนะนำคนไข้ การปรับพฤติกรรม และปรับยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคนเป็นหลัก
หมอของเราจะไม่ค่อยสั่งฉีดยา หากไม่จำเป็น
หมออาจจะสอนและอธิบาย แนะนำการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับโรคที่เป็น พูดเยอะ เสียงดังบ้าง
อยากให้ผู้ป่วยเข้าใจ อย่าเพิ่งโกรธกันนะคะ 😂