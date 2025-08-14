ชีวิตคุณภาพ

เพจดังยกเคสเตือน คนชอบฉีดยาแก้ปวด ระวังเป็นแผลในกระเพาะ ขับถ่ายสีดำ อาเจียนเป็นเลือด 

เพจดังยกเคสเตือน คนชอบฉีดยาแก้ปวด ระวังเป็นแผลในกระเพาะ ขับถ่ายสีดำ อาเจียนเป็นเลือด 

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ Drama-addict โพสต์ข้อความเตือนภัยระบุว่า 

เตือนภัย คนที่ชอบฉีดยาแก้ปวด

ทุกวันนี้มีเคสแบบ ปวดเมื่อยนิดหน่อย

ไปคลินิค แล้วขอหมอฉีดยาแก้ปวดเยอะ

ADVERTISMENT

ยาแก้ปวดที่ใช้กันแพร่หลาย เป็นกลุ่ม NSAIDS ซึ่งกลุ่มนี้จะมีผลข้างเคียงได้เยอะ หากใช้อย่างไม่เหมาะสม ผลข้างเคียงนึงคือ แผลในกระเพาะ เลือดออกในทางเดินอาหาร หนักๆก็กะเพาะทะลุได้ครับ น่ากลัวนะ

พร้อมกันนี้ทางเพจ ได้แชร์โพสต์ของ “คลินิกเวชกรรมแพทย์คิมหันต์” ที่พบคนไข้ลักณะดังกล่าว โดยระบุว่า

ผู้ป่วยมาด้วย อาเจียนเป็นเลือด 2 ชม. ก่อนมา ประวัติ ไปฉีดยา และกินยาแก้ปวดลดอักเสบ 3วันต่อมา ปวดจุกท้อง จึงกลับไปและได้รับการรักษากระเพาะอาหารอักเสบ

ต่อมา เริ่มมีอาการถ่ายดำ เป็นระยะๆ

และวันนี้ ก็อาเจียนเป็นเลือด  🩸

รูปภาพอาจจะน่ากลัว แต่สถานการณ์จริงยิ่งกว่า เนื่องจากผู้ป่วยอาเจียนเป็นเลือดสด ปนลิ่มเลือด

ประมาณ 800-1,000 cc (เกือบเต็มถุงเซเว่นใบใหญ่)

จึงอยากให้ระมัดระวังการใช้ยาแก้ปวดลดอักเสบ ทั้งแบบกินและฉีด💉(NSAIDs) ที่มากเกินความเหมาะสม

ยาจะมีผลข้างเคียงทั้งระบบทางเดินอาหาร การทำงานของไต รวมถึงระบบหัวใจและหลอดเลือด

ฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์ สำหรับทุกๆคน

ทางคลินิกเราพยายามเน้น ในการแนะนำคนไข้ การปรับพฤติกรรม และปรับยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคนเป็นหลัก

หมอของเราจะไม่ค่อยสั่งฉีดยา หากไม่จำเป็น

หมออาจจะสอนและอธิบาย  แนะนำการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับโรคที่เป็น พูดเยอะ เสียงดังบ้าง

อยากให้ผู้ป่วยเข้าใจ อย่าเพิ่งโกรธกันนะคะ 😂