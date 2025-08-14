‘พงศ์กวิน’ แจงปมไทยกังวลสายลับกัมพูชา ย้ำ! สกรีนได้หากแรงงานเข้ามาตามระบบ
วันนี้ (14 สิงหาคม 2568) นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงความคืบหน้าการนำเข้าแรงงานเพิ่ม 4 สัญชาติใหม่ คือ ศรีลังกา เนปาล อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ว่า เรื่องนี้ทางศรีลังกาได้มีการตรวจสอบผ่านไปแล้ว ส่วนอีก 3 สัญชาติ นั้น คณะกรรมการได้มีการวางประเด็นการพูดคุยกับฝ่ายความมั่นคงแล้ว
“จริงๆ ในส่วนของข้อกังวงเรื่องก่อการร้ายนั้น ไม่มีแล้ว แต่หลักๆ การไปนำเข้าแรงงานสัญชาติอื่นเข้ามาในไทยหลัก คือ ประเทศนั้นต้องมีค่าแรงต่ำกว่าประเทศไทยพอสมควร มีประชากรพอสมควร แต่ถึงไม่มีข้อกังวลเรื่องความมั่นคงแล้วก็ยังต้องนำเข้าที่ประชุมสภาความมั่นคง เพื่อให้สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ตรวจสอบแล้วว่า โอเคจริงๆ ส่วนเรื่องจำนวนแรงงานนั้น เบื้องต้นคือ ศรีลังกา อยู่ที่หลักหมื่นคน ส่วนอีก 3 สัญชาติที่เหลือนั้น ต้องรอสภาความมั่นคงฯ อนุมัติก่อน ถึงจะนำเรื่องไปหารือกับท่านทูตของแต่ละประเทศได้” นายพงศ์กวิน กล่าว
ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีแรงงานกัมพูชาที่ออกจากประเทศไทยไปแล้ว บางส่วนอาจจะอยากกลับเข้ามาในไทย แต่คนไทยจำนวนหนึ่งกังวลเรื่องความมั่นคง กังวลเรื่องการเป็นสายลับ ดังนั้น กระทรวงแรงงานจะมีการปรับมาตรการรับแรงงานกัมพูชา หรือคัดกรองอย่างไร นายพงศ์กวิน กล่าวว่า แรงงานเวลาเข้ามา จะมา 2 ทาง ถ้ามาแบบถูกกฎหมายนั้นเราสามารถสกรีนได้ แต่ถ้าเข้ามาแบบผิดกฎหมาย เนื่องจากเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติ ไม่สามารถสกรีนได้ เพราะเราเองอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเข้ามาแล้ว เข้ามาเมื่อไร
เมื่อถามว่า เท่าที่คุยกับหน่วยงานความมั่นคง มีการกำชับหรือเพิ่มเงื่อนไขในการรับแรงงานกัมพูชาอย่างไรหรือไม่ นายพงศ์กวิน กล่าวว่า ไม่มี ใช้หลักเกณฑ์เดิม