สธ.ขับเคลื่อนมาตรฐาน ‘สกรีนนิ่ง’ วัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ
วันนี้ (14 สิงหาคม 2568) นพ.สุทัศน์ โชตนะพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นพ.วัชรพงษ์ คําหล้า รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กรมควบคุมโรค
นายธรรมรัตน์ บุญสูง ผู้อำนวยการสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์ฯ และ นายธัชวุฒิ จาดบันดิสถ์ นักวิจัย ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัย ทางถนน (ศวปถ.) แถลง “การขับเคลื่อนความร่วมมือด้านมาตรฐานเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ ชนิดตรวจคัดกรอง (Screening) เพื่อความปลอดภัยของประชาชน” ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.นนทบุรี
นพ.สุทัศน์ กล่าวว่า ปัจจุบันการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังคงเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วง ก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆ มากกว่า 200 ชนิด ความรุนแรงในครอบครัว พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย กรมควบคุมโรคได้ประสานความร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์ฯ และเครือข่ายความร่วมมือหน่วยงานภายใน สธ. ขับเคลื่อนงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หารือการใช้เครื่องมือประเมินอาการมึนเมา ที่ประชาชนหรือสถานประกอบการร้านค้าสามารถนำมาประเมินตนเองหรือผู้มาใช้บริการ โดยใช้เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจแบบกลั่นกรอง (Screening) ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด เพื่อนำมาใช้เป็นอุปกรณ์ทางเลือกนำมาประเมินอาการมึนเมาสุราก่อนขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนโดยกำหนดแนวทาง ดังนี้
1.ดำเนินการออกข้อแนะนำ ให้ประชาชนสามารถตัดสินใจคัดเลือกซื้อเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจชนิดตรวจคัดกรอง (Screening) เพื่อประเมินอาการมึนเมาสุราเบื้องต้นของตนเอง โดยเฉพาะสถานบริการหรือสถานประกอบการ ที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2.ให้สถานบริการหรือสถานประกอบการสามารถจัดหาเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ ชนิดตรวจคัดกรอง (Screening) ไว้ให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อประเมินอาการมึนเมาสุราก่อนขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนน 3.ประสานความร่วมมือให้มีการรับรองผลการทดสอบเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์หจากลมหายใจชนิดตรวจคัดกรอง (Screening)
“ขอเชิญชวนสถานประกอบการทุกแห่ง ตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ และประชาชนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกคนประเมินอาการมึนเมาเบื้องต้น โดยใช้เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจชนิดตรวจคัดกรอง (Screening) ก่อนขับขี่ยานพาหนะ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดพฤติกรรมการดื่มแล้วขับ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ปลอดภัย” นพ.สุทัศน์ กล่าว
ด้าน นพ.วัชรพงษ์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์ฯ เป็นหน่วยงานที่มีห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางการแพทย์และสาธารณสุข มีการให้บริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด ที่ส่งจากโรงพยาบาล และให้บริการสอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือด โดยวิธีเป่าลมหายใจทั้งชนิดตรวจยืนยันผล (Evidential Breath Alcohol Analyzer) และชนิดตรวจคัดกรองเบื้องต้น (Screening) โดยสามารถส่งตรวจได้ที่สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ใน จ.เชียงใหม่ จ.ขอนแก่น จ.นครราชสีมา จ.อุบลราชธานี จ.สงขลา จ.ชลบุรี และ จ.สระบุรี
“ทั้งนี้ เครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจทั้งชนิดตรวจยืนยันผลจะมีความแม่นยำสูง สามารถนำไปใช้ ในการรับรองผลทางกฎหมายได้ และมีรอบระยะเวลาการสอบเทียบทุก 6 เดือน เมื่อผ่านการสอบเทียบจะมีใบรับรองผลการสอบเทียบและสติ๊กเกอร์ติดรับรองไว้ที่ตัวเครื่อง ส่วนเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจชนิดตรวจคัดกรอง เป็นอุปกรณ์ ตรวจคัดกรองปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเบื้องต้น อาจมีความแม่นยำน้อยกว่าเครื่องชนิดตรวจยืนยันผล แต่ก็มีราคาที่สามารถ เข้าถึงได้ง่ายกว่า อย่างไรก็ตามเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ ชนิดตรวจคัดกรองที่จำหน่ายในท้องตลาด มีความหลากหลาย ดังนั้น การเลือกใช้ควรพิจารณาตามลักษณะการใช้งาน ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์ฯ มีความพร้อมในการให้การสนับสนุนทั้งในด้านข้อมูลเชิงวิชาการ การสอบเทียบเครื่องมือ และการให้บริการตรวจสอบคุณภาพเครื่องวัดดังกล่าว เพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่ปลอดภัย ห่างไกลจากอันตรายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โทรศัพท์ 0 2951 0000 ต่อ 99956, 99770” นพ.วัชรพงษ์ กล่าว