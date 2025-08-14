ชีวิตคุณภาพ

สภากาชาด เตือน 3 ไวรัสตับอักเสบ พบบ่อยในไทย ชี้นำไปสู่มะเร็ง หากไม่รีบรักษา

สภากาชาด เตือน 3 ไวรัสตับอักเสบ พบบ่อยในไทย ชี้นำไปสู่มะเร็ง หากไม่รีบรักษา แนะวิธีป้องกัน 

วันที่ 14 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจสภากาชาดไทย Thai Red Cross Society โพสต์รายละเอียด 3 ไวรัสตับอักเสบ ชนิดที่พบบ่อยในประเทศไทย โดยปรากฎข้อมูลไว้ว่า ไวรัสตับอักเสบ เป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่เมื่อร่างกายได้รับเชื้อแล้วจะเกิดอาการตับอักเสบ และหากปล่อยทิ้งไว้ ไม่รีบรักษา อาจกลายเป็นตับอักเสบเรื้อรังจนกลายเป็นมะเร็งตับได้ในที่สุด ส่วน 3 ไวรัสตับอักเสบที่พบบ่อยในประเทศไทย ได้แก่

ไวรัสตับอักเสบ A

มักทำให้เกิดภาวะตับอักเสบเฉียบพลันโดยติดต่อผ่านการรับประทานอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อน หรือการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อโดยตรง

แนวทางป้องกัน

  • รับประทานอาหารสุก สะอาด
  • ใช้ช้อนกลางเมื่อต้องรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น

*ผู้ที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน สามารถฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ A ได้

ADVERTISMENT

ไวรัสตับอักเสบ B

เป็นไวรัสที่เพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งตับได้ หากไม่รีบรักษาและปล่อยให้ตับอักเสบเรื้อรัง โดยสามารถติดต่อผ่านทางเลือด การมีเพศสัมพันธ์ หรือติดต่อจากแม่สู่ลูกได้

แนวทางป้องกัน

  • เลี่ยงใช้ของใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน มีดโกนร่วมกับผู้อื่น
  • มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ใช้ทุกยางอนามัยทุกครั้ง

*ผู้ที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน สามารถฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B ได้

ไวรัสตับอักเสบ C

เป็นไวรัสที่เพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งตับได้เช่นกัน และสามารถติดต่อผ่านทางเลือด เพศสัมพันธ์และจากแม่สู่ลูก เหมือนกับไวรัสตับอักเสบ B

แนวทางป้องกัน

  • เลี่ยงใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น
  • มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ใช้ทุกยางอนามัยทุกครั้ง

*ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกัน

ที่มาข้อมูล รศ.(พิเศษ) ดร.พญ.เกศรินทร์ ถานะภิรมย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง