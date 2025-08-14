กก.บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด หนุนทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากร 1 จว. 1 สถานฟื้นฟู
วันนี้ (14 สิงหาคม 2568) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการ สธ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 1/2568 โดยมี นายชัยชนะ เดชเดโช รัฐมนตรีช่วยว่าการ สธ. คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อแจ้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งเป็นเวทีในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล “No Drugs No Dealers” สู่เป้าหมาย “Zero Drug” อีกทั้งเพื่อยกระดับคุณภาพการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบใน 2 เรื่อง ได้แก่ 1.แนวทางการคัดกรองบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดและสารเสพติดของ สธ. ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน และ 2.หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟู เพื่อรองรับโครงการ 1 จังหวัด 1 สถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมืองจังหวัด ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลเพื่อขยายศักยภาพการรองรับผู้ป่วยยาเสพติดให้มากขึ้น โดยกำหนดให้มีจังหวัดละ 50 เตียง รวม 76 จังหวัด 3,800 เตียง รวมกับที่มีอยู่เดิมอีก 4,355 เตียง เป็น 8,155 เตียง ซึ่งจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ทั้งสิ้น 24,465 ราย
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ที่ประชุมยังได้รับทราบและติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งในปี 2568 มีผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด ประมาณ 217,000 ราย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ซึ่งมีอยู่ประมาณ 200,000 ราย พร้อมกันนี้ ยังได้ขยายศักยภาพรองรับผู้ติดยาเสพติดเพิ่มขึ้นจาก 6,599 เตียง ในปี 2567 เป็น 12,906 เตียง ในปี 2568 อีกทั้งขยาย “มินิธัญญารักษ์” จาก 162 แห่ง เป็น 256 แห่ง และเพิ่มสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจาก 60 แห่งเป็น 84 แห่ง
“ผลการดำเนินงาน พบว่า มีอัตราการคงอยู่ของผู้ป่วยยาเสพติดในระบบสมัครใจ หรือ Retention Rate สูงถึง ร้อยละ 79 ซึ่งหมายถึงผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการติดตามผล ขณะที่ความก้าวหน้า 8 จังหวัดนำร่อง 10 หน่วยบริการ ขณะนี้ พร้อมเปิดให้บริการแล้ว 8 หน่วย ได้แก่ อบต.หนองโรง จ.กาญจนบุรี อบต.เสม็ดใต้ จ.ฉะเชิงเทรา อบต.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช อบจ.นราธิวาส จ.นราธิวาส อบจ.หนองคาย จ.หนองคาย อบต.เบตง จ.ยะลา และจะเปิดให้บริการปลายเดือนสิงหาคมนี้ อีก 2 หน่วยบริการ ได้แก่ เทศบาลเมืองท่าข้าม จ.สุราษฎร์ธานี และ เทศบาลเมืองปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช” นายสมศักดิ์ กล่าว