กรมน้ำฯ ปรับรูปแบบแก้สารปนเปื้อนน้ำกก-สาย สร้าง 4 ม่านน้ำดักตะกอน ใช้งบ 173 ล้านจากเดิม7พันล.

กรมน้ำฯ ปรับรูปแบบแก้ปัญหาสารปนเปื้อน แม่น้ำกก-สาย ตั้ง 4 ม่านน้ำดักตะกอน ใช้งบ 173 ล้าน จ่อเคาะแบบเสนอครม. ภายในก.ย. นี้
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม นายธีระชุณ บุญสิทธิ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนเกินมาตรฐานในแม่น้ำกกและแม่น้ำสาขา แม่น้ำสาย แม่น้ำรวกและแม่น้ำโขง พื้นที่จ.เชียงราย และเชียงใหม่ ว่า ในส่วนของการจัดการแหล่งที่มาของประเทศ ได้มีการประสานกับกระทรวงต่างประเทศ เจรจาหารือร่วมกับประเทศเมียนมา เพื่อการแก้ไขปัญหา โดยมีการเสนอตั้งคณะทำงานด้านเทคนิคเพื่อร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริง และการใช้กลไกคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค รวมถึงเสนอให้หยุดทำเหมืองชั่วคราว เพื่อปรับปรุงกระบวนการให้ถูกต้องและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น การกำหนดค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำให้ใช้ค่ามาตรฐานเดียวกัน
นายธีระชุณ กล่าวว่า ขณะที่รูปแบบและวิธีดักตะกอนเพื่อแก้ไขปัญหาคุณน้ำในพื้นที่แม่น้ำกก และแม่น้ำสาย ที่ประชุมเห็นชอบก่อสร้างเป็นม่านน้ำดักตะกอน 4 แห่ง โดยใช้งบประมาณลดลงจากเดิมประมาณ 7 พันล้านบาท เหลือ 173 ล้าน ซึ่งในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำนำผลการออกแบบไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ และจัดทำข้อเสนอเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบภายในเดือนกันยายน นี้ และคาดว่าจะสามารถก่อสร้างได้ในช่วงเดือนธันวาคม 2568
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยม่านน้ำดักตะกอนทั้ง 4 แห่ง จะอยู่ในพื้นที่อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 3 แห่ง และอ.เมือง จ.เชียงราย 1 แห่ง ซึ่งการออกแบบม่านน้ำดักตะกอน เทคนิคการสร้าง แผนงาน ได้มีผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการด้านแหล่งน้ำ อาจารย์มหาวิทยาลัย ร่วมวิเคราะห์ความเร็วในการไหลของน้ำและการตกตะกอน เพื่อให้มั่นใจว่ารูปแบบและวิธีการดักตะกอนให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักวิชาการ นอกจากนี้ได้ประสานกับกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และสภาอุตสาหกรรม ในการกำหนดรูปแบบและวิธีการเบื้องต้น ในการแยกและการเตรียมการกำจัดตะกอนที่มีสารปนเปื้อน โดยใช้รูปแบบเดียวกันการกำจัดตะกอนที่ลำห้วยคลิตี้ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี อย่างไรก็ตามรูปแบบและวิธีดักตะกอน จะมีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น เสนอข้อห่วงกังวลและแนวทางที่เหมาะสมในการสร้างม่านน้ำดักตะกอน