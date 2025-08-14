ชัชชาติ ยังฟิต! ออกวิ่งเช้าพูดคุยชาวกรุง – ส่องปัญหาเส้นเลือดฝอย ย่องเช็กความขยันแต่ละเขต
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ที่ 39 Wattana Pocket Park สวน 15 นาที บริเวณท้ายซอยสุขุมวิท 39 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พาชม กล่าวว่า วันนี้อากาศดีมาก จะวิ่งริมคลองไปทำงานจากทองหล่อไปเสาชิงช้า ระยะทางราว 12.5 กม. พร้อมกับ ตรวจไฟส่องสว่าง ตรวจทางเดินและแวะเจอคุณยายที่เคยคุ้นสักหน่อย เพราะก่อนหน้านี้เป็นเส้นทางที่วิ่งบ่อย แต่หายห่างไปนานตั้งแต่มีการทำรถไฟฟ้าสายสีส้ม
นายชัชชาติ กล่าวว่า สวน 15 นาที ว่าเป็นนโยบายที่เราต้องการให้มีสวนเล็ก ๆ กระจายอยู่ทุกชุมชน ที่ชาวกรุงทั้งลูกเด็กเล็กแดงได้มาเล่น หรือผู้สูงวัยได้มาใช้ออกกำลังกาย ภายในระยะการเดินจากบ้าน 15 นาที
เช่น เขตวัฒนาแห่งนี้ เป็นเขตซึ่งที่ดินแพง ตารางวาละเป็นล้าน เป็นการยากที่เราจะหาพื้นที่มาทำสวน 15 นาที แต่ตรงนี้เราเจียดพื้นที่ว่างเล็ก ๆ ริมคลองแสนแสบ และปรับเป็นสวนง่าย ๆ ไม่ต้องลงทุนอะไรมาก มีเครื่องออกกำลังกายมาวางให้บ้าง ให้ชาวชุมชนละแวกนี้ได้มาขยับแข้ง เขย่าขา
“การออกมาวิ่งแบบนี้ เป็นเรื่องดีที่ได้สำรวจตรวจส่องการปรับปรุงรวมถึงเห็นปัญหาระดับเส้นเลือดฝอย ได้เห็นว่าแต่ละเขตขยันแค่ไหน และได้พูดคุยกับชาวชุมชนในพื้นที่ว่าเขาคิดเห็นอย่างไร อยากให้แก้ไขตรงไหน” นายชัชชาติกล่าว