ก.แรงงานจ่อดึงแรงงานกว่าแสนคน อุดช่องขาดแคลน คาดอีก 2 เดือน ศรีลังกาเข้าแทน
วันนี้ (14 สิงหาคม 2568) ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกระบวนการบริหารแรงงาน หลังเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานกัมพูชาที่ทยอยเดินทางกลับประเทศจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดน ว่า ขณะนี้ อยู่ระหว่างกระบวนการเร่งรัดจัดหาแรงงานสัญชาติอื่นเข้าทดแทน โดยในวันที่ 19 สิงหาคมนี้ จะนำแรงงานเมียนนมากลุ่มอพยพ ที่ได้มีการหารือกับฝ่ายความมั่นคงแล้ว ราว 42,000 คน มาช่วยทำงานทดแทนได้ทันที อีกทั้ง กระทรวงแรงงาน ได้เริ่มการจัดทำ MOU กับประเทศศรีลังกาเรียบร้อยแล้ว โดยศรีลังกาได้มีความพร้อมจัดส่งแรงงานเข้ามาทำงานได้ทันทีประมาณ 10,000 คน และสามารถขยายเพิ่มได้อีกถึง 30,000 คน โดยต้องใช้เวลาฝึกทักษะแรงงาน ประมาณ 1 เดือนก่อน
“รวมถึงที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) จะจัดทำ MOU เพื่อนำแรงงานเข้ามาทดแทนเพิ่มอีก 3 สัญชาติ คือ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และ เนปาล เพื่อรองรับหากเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งในอนาคต โดยที่ไม่ต้องรอจัดทำ MOU ที่ต้องใช้ระยะเวลานาน 3-6 เดือน” นายพงศ์กวิน กล่าวและว่า สำหรับการนำแรงงานเข้ามาเพิ่มอีก 3 สัญชาติ นั้น คบต. ต้องหารือกับฝ่ายความมั่นคง หากฝ่ายความมั่นคงเห็นชอบ คาดว่าจะได้แรงงานเข้ามาทดแทนอีกราว 100,000 คน ขณะที่การนำเข้าแรงงานศรีลังกา ได้เริ่มทำ MOU ไปบางส่วนแล้ว โดยให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) พิจารณา หากกระบวนการไม่ติดขัด คาดว่าภายใน 1-2 เดือน จะสามารถนำแรงงานศรีลังกาเข้ามาทดแทนได้ แต่หากเป็นแรงงานสัญชาติเมียนมา คาดว่าจะหาได้เร็วกว่า โดยใช้เวลาเพียง 2-3 สัปดาห์ โดยจะนำแรงงานที่ได้มาเบื้องต้น กระจายให้ทุกอุตสาหกรรมอย่างเท่าเทียม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ส่วนกรณีแรงงานกัมพูชาที่เริ่มลักลอบกลับเข้ามาในไทย เดิมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบผ่อนผันให้แรงงานกัมพูชากลุ่มที่ทำงานบริเวณชายแดน ราว 90,000 คน อยู่ไทยได้อีก 6 เดือน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2568 เป็นต้นไป หากกลุ่มที่ลักลอบเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ ก็สามารถเข้ามาเริ่มทำงานได้ปกติ แต่หากเป็นแรงงานผิดกฎหมาย ก็ต้องมีการตรวจสอบและดำเนินการจัดการแรงงานนอกระบบครั้งหนึ่ง