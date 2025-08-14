‘พงศ์กวิน’ ดันไทยสู่ศูนย์กลาง AI จับมือหอการค้า อัพสกิลแรงงาน พัฒนาทักษะดิจิทัล

‘พงศ์กวิน’ ดันไทยสู่ศูนย์กลาง AI และ Data Center จับมือหอการค้า อัพสกิลแรงงาน สร้างกำลังคนดิจิทัล
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ระหว่างนายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมี นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารภาคเอกชน เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นายพงศ์กวิน กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามดังกล่าวว่า ตนรู้สึกยินดีและเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นประธานในงานวันนี้ ปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเข้ามาเปลี่ยนโลกอย่างรวดเร็ว ทั้งในชีวิตประจำวันและภาคธุรกิจ มีหลายคนกังวลว่า AI จะมาแย่งงาน แต่ในมุมมองของผม นี่คือโอกาสที่เราจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส จึงเร่งมุ่งเน้นนโยบาย “กำลังคนดิจิทัล” ที่จะพัฒนาให้คนไทยมีทักษะทำงานร่วมกับ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาทักษะดังกล่าวไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในภาคอุตสาหกรรม แต่ครอบคลุมถึงภาคการเกษตร ภาค บริการ และโลจิสติกส์ เพื่อให้ประเทศไทยพร้อมรองรับการลงทุนด้านเทคโนโลยีจากต่างชาติ และผลักดันให้ประเทศไทยเปน “ศูนย์กลางด้าน AI และ Data Center” ที่สำคัญในภูมิภาคและยกระดับขีดความสามารถใน การแข่งขันของประเทศบนเวทีโลก การลงนามความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนในครั้งนี้
“ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้าง “ระบบนิเวศทางเทคโนโลยี” ที่เข้มแข็งและยั่งยืน กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงมุ่งพัฒนา “กำลังคนดิจิทัล” ให้มีทักษะรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสามารถประยุกต์ใช้ AI ในภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความร่วมมือนี้มีเป้าหมายและกลไกชัดเจน ในการผสานภารกิจทั้งด้านวิชาการ งานวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี AI การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อพัฒนาทักษะให้แก่นักศึกษาและกำลังแรงงานให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พร้อมเชื่อมโยงสู่ระบบการจ้างงาน และการส่งเสริมนวัตกรรมที่ต่อยอดได้เชิงพาณิชย์” นายพงศ์กวิน กล่าว
ด้านนายเดชา เปิดเผยว่า การลงนามในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนนโยบาย “AI เพื่อยกระดับแรงงานไทย” ของกระทรวงแรงงาน ซึ่งมุ่งเร่งพัฒนาหลักสูตร AI ให้สอดคล้องกับภาคการผลิตและบริการ โดยกรมฯ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และสภาหอการค้าไทยกำหนดแผนการดำเนินงานร่วมกัน 2 ส่วนสำคัญ คือ การจัดทำและฝึกอบรมหลักสูตรด้าน AI ครอบคลุมหลากหลายสาขา เช่น สมาร์ทฟาร์มเมอร์ โลจิสติกส์ และการขับขี่ปลอดภัย พร้อมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และนำร่องการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล – พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (เจเนอเรทีฟเอไอ) ระดับ 2 โดยวันนี้ได้เริ่มทดลองทดสอบกับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปจำนวน 30 คน และหากได้รับอนุมัติ จะขยายผลการทดสอบให้ครอบคลุมกว่า 6,000 คน พร้อมผลักดันให้สถานประกอบการสมาชิกหอการค้าไทยใช้การผ่านการทดสอบนี้เป็นเกณฑ์รับสมัครงาน
“การบูรณาการร่วมกันในครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการวางรากฐานการพัฒนากำลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ให้สอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ แต่ยังช่วยสร้างเครือข่ายกำลังแรงงานที่มีทักษะสูงด้าน AI รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล เพิ่มโอกาสการจ้างงาน และยกระดับคุณภาพแรงงานไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ ทั้งนี้ ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สภาหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในการร่วมกันทำให้ประเทศไทยก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป” นายเดชา กล่าว