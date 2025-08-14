เฉลิมชัย เร่งเครื่องเพิ่มพื้นที่ป่าได้กว่า 6 แสนไร่ เพิ่มมาตรการคุ้มครองนนท.ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
วันนี้ 14 สิงหาคม นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ได้มอบหมายให้นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ รองปลัดทส. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติครั้งที่ 1/2568 พร้อมด้วย นายชิดชนก สุขมงคล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ นายอริยะ เชื้อชม ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ นายจิตรพรต พัฒนสินและนายกมลชัย รัตนสกาววงศ์ ผู้ทรงวุฒิด้านกฎหมาย นางสาวดรรชนี เอมพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุทยานแห่งชาติ และคณะ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายสำคัญที่จะเพิ่มพื้นที่ป่า เสริมความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพิ่มมาตรการคุ้มครองนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติในด้านชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย
ที่ประชุมคณะกรรมการแห่งชาติ ได้มีมติเพิ่มและขยายพื้นที่อุทยานแห่งชาติ จำนวน 26 แห่ง เนื้อที่ประมาณ 475,658.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.15 ของพื้นที่ประเทศ และกำหนดพื้นที่อุทยาน จำนวน 2 แห่ง เนื้อที่ประมาณ 125,416 ไร่ และกำหนดพื้นที่วนอุทยาน จำนวน 1 แห่ง เนื้อที่ 1,114 ไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมดได้จำนวน 602,188 ไร่
ซึ่งขั้นตอนต่อไปทางรัฐมนตรีทส. จะนำเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)เพื่อประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกาเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ต่อไป ทั้งนี้ไม่กระทบสิทธิที่อยู่อาศัยหรือที่ดินทำกินของราษฎร โดยได้รับฟังความคิดเห็นและได้รับความเห็นชอบจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน
สำหรับนโยบายมาตรการในการคุ้มครองนักท่องเที่ยว ทางคณะกรรมการได้เห็นชอบในหลักการในการกำหนดนโยบายการจัดการอุทยานแห่งชาติ เกี่ยวกับการคุ้มครอง ดูแลและเยียวยานักท่องเที่ยวและประชาชนที่เข้ามาดำเนินกิจกรรมที่ประสบเหตุในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติของประเทศไทยสู่สากล