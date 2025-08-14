กทม.ยัน ไม่มีเวนคืน! ลุย ‘ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น’ เคลียร์สิ่งกีดขวาง – กวดขันรถบรรทุก

กทม.ยัน ไม่มีเวนคืน! ลุย ‘ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น’ เคลียร์สิ่งกีดขวางถนน – กวดขันรถบรรทุกน้ำหนักเกิน
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครกำลังดำเนินการขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามพระราชบัญญัติทางหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการถนนและทางสัญจร โดยขอยืนยันกับประชาชนว่า การขึ้นทะเบียนฯ ไม่มีการเวนคืนที่ดิน ไม่มีการขยายถนน และไม่มีการตัดถนนเพิ่มเติม
“การขึ้นทะเบียนฯ จะช่วยให้ กทม. สามารถดำเนินมาตรการต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ เช่น การกวดขันรถบรรทุกน้ำหนักเกิน การจำกัดความเร็ว การจัดระเบียบสิ่งกีดขวางบนถนน รวมถึงการปักเสาพาดสายสื่อสารให้เป็นระเบียบและปลอดภัยมากขึ้น” นายเอกวรัญญูกล่าว
นายเอกวรัญญูกล่าวต่อว่า ปัจจุบัน กทม. ได้ติดประกาศขึ้นทะเบียนแล้ว 2,904 เส้นทาง และอยู่ระหว่างดำเนินการอีก 3,646 เส้นทาง โดยมีเป้าหมายครอบคลุมทุกเขตให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2568 เพื่อยกระดับความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการใช้ถนนในกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 ที่มาตรา13 (3) และมาตรา15 (3) ประกอบด้วยมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น