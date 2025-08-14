ชัชชาติยกย่อง 230 พนักงานกทม. เป็นโรลโมเดล ข้าราชการทำเพื่อประชาชน
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 สิงหาคม ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า) เขตพระนคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567
ในการนี้ แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี
นายชัชชาติกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ว่า ทุกคนล้วนเป็นผู้ที่มีผลงานโดดเด่น และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งในด้านการครองตน การครองคน และการครองงาน สมควรได้รับการยกย่อง ซึ่งรางวัลเชิดชูเกียรติที่ทุกคนได้รับ
“นอกจากจะเป็นความภาคภูมิใจส่วนบุคคลแล้ว ยังเป็นเกียรติประวัติแก่วงศ์ตระกูล และเป็นแรงบันดาลใจสำคัญ ให้เพื่อนข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร ได้มุ่งมั่น ตั้งใจ ทำงานเพื่อประชาชน และร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป” นายชัชชาติกล่าว
โดย กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น เป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากผู้ที่ประพฤติตนดีเด่น ทั้งในด้านการครองตน การครองคน และการครองงาน และมีผลการปฏิบัติงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 230 ราย ประกอบด้วย ระดับกรุงเทพมหานคร จำนวน 27 ราย และระดับหน่วยงาน จำนวน 203 ราย
โดยจำแนกกลุ่มของผู้ได้รับการคัดเลือกออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งผู้อำนวยการเขต ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานโดดเด่น ชัดเจน ในระดับพื้นที่ จำนวน 6 กลุ่มเขต กลุ่มเขตละ 3 ราย กลุ่มที่ 2 ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กลุ่มที่ 3 ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน และระดับอาวุโส และกลุ่มที่ 4 ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นกรุงเทพมหานคร จะได้รับรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ผู้อำนวยการเขต จำนวน 18 ราย จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมเข็มเชิดชูเกียรติ (นคราภิรักษ์) กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 มีผู้ได้รับการคัดเลือกกลุ่มละ 3 ลำดับ จะได้ประกาศเกียรติคุณพร้อมเข็มเชิดชูเกียรติ (นคราภิรักษ์) และเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท 20,000 บาท และ 10,000 บาท ตามลำดับ และผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ระดับหน่วยงาน จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติ (นคราภิรักษ์) และเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท