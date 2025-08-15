ย้ำ 7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ภายใน 31 ส.ค. เช็กชื่อหน่วยบริการ ที่แอพพ์เป๋าตัง

รัฐบาล ย้ำ 7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ภายใน 31 ส.ค.นี้ ป้องกันป่วยช่วงฤดูฝน ชี้ ตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการ ที่แอพพ์เป๋าตัง
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม น.ส.ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล ย้ำเตือนคนไทย 7 กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษา ให้รีบเข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคมนี้ เพื่อป้องกันโรครุนแรงและลดโอกาสป่วยหนักในช่วงฤดูฝน โดยปีงบประมาณ 2568 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สปสช. ได้จัดเตรียมวัคซีนจำนวน 4.57 ล้านโดส กระจายให้หน่วยบริการทั่วประเทศแล้ว โดยองค์การเภสัชกรรมได้เริ่มส่งมอบวัคซีนไปยังพื้นที่ต่าง ๆ วัคซีนมีจำนวนจำกัด ผู้ที่จองคิวและเข้ารับบริการก่อนจะมีสิทธิก่อนจนกว่าวัคซีนจะหมด
สำหรับ 7 กลุ่มเสี่ยงดังกล่าว ได้แก่ 1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12-20 สัปดาห์ (สามารถให้ได้ตลอดการตั้งครรภ์) 2.เด็กอายุ 6 เดือน-2 ปี 3. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค (ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย เบาหวาน มะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด) 4.ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป 5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 6.ผู้ป่วยธาลัสซีเมียหรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ 7.ผู้มีภาวะอ้วน (น้ำหนัก >100 กก. หรือ BMI >35 kg/m²)
ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคคาดการณ์ว่า ปีนี้จะมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศ จึงขอให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงรีบเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการในระบบบัตรทองทุกแห่ง เช่น โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์บริการสาธารณสุขในกรุงเทพฯ คลินิกชุมชนอบอุ่น หรือสถานพยาบาลตามสิทธิ
โดยประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการได้ผ่านแอพพลิเคชันเป๋าตังในเมนูกระเป๋าสุขภาพ หรือสอบถามที่สายด่วน สปสช. 1330 สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถจองสิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง เลือกสิทธิ “สุขภาพดีป้องกันโรค” หรือโทร สายด่วน สปสช. 1330 กด 8 เพื่อจองคิวล่วงหน้า
“รัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดต่อการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ขอให้ทุกท่านในกลุ่มเสี่ยงรีบเข้ารับวัคซีนภายในเวลาที่กำหนด เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรง และร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมไทยแข็งแรงอย่างยั่งยืน” น.ส.ศศิกานต์ กล่าว