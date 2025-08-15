แพทยสภา แจ้งตร. ฟันหมอเก๊สาว ปลอม ‘บัตรประจำตัว-เลขที่’ ผิดกม.’คอมพ์-วิชาชีพเวชกรรม’

ว่อนโซเชียล สาวสร้างสตอรี่เป็นหมอพร้อมโชว์บัตรประจำตัว เพจดังร้องแพทยสภา ตรวจพบเป็น ‘บัตร-เลขที่’ ปลอม-แอบอ้างวุฒิ ผิดพ.ร.บ.คอมพ์-กม.วิชาชีพเวชกรรม ล่าสุดแจ้งตร.ดำเนินคดี พร้อมฝากรพ.ต้นสังกัดที่สาวแอบอ้าง ตรวจสอบ
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจดังรายงานพฤติกรรมของหญิงสาวรายหนึ่งโพสต์เฟซบุ๊กแอบอ้างตัวเป็นหมอ พร้อมแจ้งร้องเรียนต่อแพทยสภา
ล่าสุดพล.อ.อ.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา แชร์ภาพของหญิงสาวรายดังกล่าวและโพสต์ต่างๆ ที่หญิงสาวรายนี้โพสต์เผยแพร่สาธารณะ พร้อมกันนั้นพล.อ.อ.นพ.อิทธพร เขียนข้อความระบุว่า ปลอมเป็นหมอผิดกฎหมาย
การตรวจสอบหมอว่าได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา หรือไม่ ใน 1 นาที เข้าที่เว็บแพทยสภา กดตรวจสอบแพทย์ ใส่ชื่อและนามสกุล ก็จะบอกว่าคุณหมอจริงหรือไม่ พร้อมมีรูปให้ดู จบปีไหน และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไหน ถ้ามีเลขที่ใบประกอบวิชาชีพก็ใส่ได้เลย จะบอกว่าใช่หรือไม่
อีกวิธีคือตรวจสอบ MD Card หรือบัตรประจำตัวแพทย์ ซึ่งจะมีอายุ 5 ปี ของแท้จะตรวจสอบได้โดย UV หรือด้วย แสง PL สามารถขยายดูตัวหนังสือเล็กๆ คำว่าแพทยสภาอยู่ ในบัตรพร้อมโลโก้ 3 มิติ และมีภาพเงาของรูป 3 มิติ แบบพาสปอร์ต ปลอมไม่ได้ง่ายครับ
กรณีดังกล่าว ที่มีผู้แจ้งมา หลักฐานปรากฏ มีบัตรประจำตัวปลอม ใช้เลขที่ปลอม ของคุณหมอผู้ชายท่านหนึ่ง แอบอ้างวุฒิ โดยปลอมเว็บไซต์แพทยสภา ผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ และ พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม หากมีผู้ถูกหลอกแล้วเสียหาย แจ้งความได้ครับ อ้างแพทยสภาเป็นพยานได้
ท่านใดมีหลักฐานพฤติกรรมเพิ่ม ขอส่งให้ผมด้วยนะครับ โพสต์มาก็ได้ ตอนนี้ รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างมอบอำนาจดำเนินคดีกับตำรวจตามหลักฐานที่ปรากฏ แม้ว่า ไม่มีใบประกอบวิชาชีพให้แพทยสภาพักใช้ แต่ก็มีโทษปรับและจำคุก โดยตำรวจ นะครับ
ขอบคุณหลักฐานจากทุกท่านครับ ส่งมาเพิ่มได้ตลอดเวลาครับ แม้จะลบไปแล้ว ก็ส่งได้ครับ
หมออิทธพร
15.08.2025
ขอบคุณผู้ส่งข้อมูล Dr. Dark ,Drama-addict, Passakorn Wanchaijiraboon
หมายเหตุ : บัตรโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ต้องฝากโรงพยาบาลตรวจสอบด้วยนะครับ
อย่างไรก็ตามล่าสุดหญิงสาวรายดังกล่าวได้ล็อกเฟซบุ๊กแล้ว
