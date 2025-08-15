แรงงานไทยแฉเดือด ถูกเอกชนรีดเงินบินฝึกงานญี่ปุ่น-ยึดบัตรATM ‘พงศ์กวิน’ สั่งเร่งรวมผู้เสียหาย

โซเชียลเดือด แสดงตัว เป็นเหยื่อ ‘เอกชน’ รีดเงิน บินฝึกงานเทคนิคที่ญี่ปุ่น ไร้เอกสารรับรอง เปิดให้กู้ ยึดบัตร ATM ด้าน ‘พงศ์กวิน’ เร่งรวบรวมแรงงานผู้เสียหาย ประสานศธ. ดูแลสถาบันสอนภาษา
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม เพจเฟซบุ๊ก “สถานีข้าวกล่อง” ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลแรงงานไทยที่มาฝึกงานที่ประเทศญี่ตามโครงการฝึกงานด้านเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่น ที่มีโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นบางแห่งเรียกเก็บเงินจากแรงงานกว่า 2 แสนบาท โอนเข้าบัญชีบุคคล บางรายจ่ายเป็นเงินสด อ้างว่าเป็นค่าจัดการวีซ่าต่างๆ โดยไม่มีการออกเอกสารใดๆ ให้ นอกจากนี้ยังพบว่า รายที่ไม่มีเงินให้กู้ และจ่ายดอกเบี้ยสูง โดยให้เปิดบัญชีธนาคาร แล้วยึดบัตรกดเงิน (ATM) ไว้ ปรากฎว่ามีประชาชนผู้ใช้งานเฟสบุ๊กจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย พร้อมมีการส่งข้อมูลมาให้โดยหวังว่าภาครัฐจะมีการตรวจสอบและเอาผิดคนที่เอาเปรียบคนทำงาน
โดยมีหลักฐานที่แรงงานไทยได้สอบถามผ่านกลุ่มไลน์หลังมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มจำนวน 30,000 บาท ว่าเป็นค่าดำเนินการและต่อวีซ่า 3 GO ระบุว่าเป็นเรื่องที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน ทางบริษัทเอกชนไม่ได้บังคับ แต่เมื่อตกลงกันแล้วทางญี่ปุ่นจะส่งรายชื่อมาให้บริษัทเพื่อดำเนินการ ทั้งนี้ มีผู้แสดงความเห็นว่า แพงเกินไปและมีการสอบถามไปยังรุ่นพี่ที่ ไปกับเอกชนรายอื่น พบว่าไม่มีการเก็บเงินสำหรับดำเนินการในเรื่องนี้แต่อย่างใด ทำให้เกิดข้อสงสัยว่า โครงการแบบเดียวกันเหตุใดบางที่จึงเก็บเงิน บางที่จึงไม่เก็บเงิน ซึ่งเรื่องนี้ทำให้มีผู้มาตอบคำถามดังกล่าวว่า “มันเป็นเงินที่ทางบริษัทที่ไทยของเราเขาเก็บอ่ะตัวเทอ ทางญี่ปุ่นไม่มีการเรียกเก็บใดๆ ทั้งสิ้น ทาง—จึงไม่ทราบเหตุผลเหมือนกัน”
นอกจากนี้แรงงานไทยยังได้สอบถามไปยัง เพจ สำนักงานแรงงานในญี่ปุ่น เรื่อง การต่อวีซ่า 3 โก นั้นทางนายจ้างและองกรณ์เป็นคนดำเนินการให้ใช่หรือไม่ บริษัทจัดหางานที่ไทยยังมีส่วนในการจัดทำเอกสารนี้ด้วยไหม (กรณีมากับบริษัทจัดหางานเอกชน) ทางแอดมินเพจ “สำนักงานแรงงานในญี่ปุ่น” แจ้งกลับว่า “กรณีเปลี่ยนวีซ่าในญี่ปุ่น โดยไม่กลับประเทศไทย องค์กรรับในญี่ปุ่นดำเนินการได้เลย แต่ถ้ากลับไปไทยก่อน จะต้องต้องเริ่มจากบริษัทจัดหางานไทย”
ส่วนผู้ใช้เฟซบุ๊กอีกจำนวนหนึ่ง ได้มีการออกมาแสดงความเห็น อาทิ “ขอบคุณมากๆ ค่ะ อยากให้เรื่องนี้มีคนเปิดโปงเยอะๆ สาวทุกบริษัทเอกชนที่ส่งไป มันมีหลายบริษัทเลยที่ทำ” …”บอกได้มั้ยคะว่าร.ร.ไหนพอดีสมัครไปแล้วยังอยากไปญี่ปุ่นอยู่ค่ะ” …”แม้จะผ่านไป4-5ปีแล้ว ไม่เคยลืม ร้องขอหน่วยงานนึงให้ช่วยเรียกร้องขอความยุติธรรม หน่วยงานติดต่อหา เอกชน เอกชนถึงตื่นตัว แต่บอกให้เงินชดเชยได้แค่ 3หมื่น? และบลาๆ อีกเยอะ ต่อให้เสียเวลาเสียโอกาสเสียอะไรไปหมดแล้ว คนอื่นก็ไม่สมควรไปเจออะไรแบบนี้เว้ย”
ทั้งนี้ ผู้ใช้เฟสบุ๊กบางคน บอกว่า ” ปัญหาเป็นที่บริษัทจัดหางานเอกชนที่เป็นองค์กรผู้ส่งจัดส่ง ไม่ใช่โครงการรัฐโดยกรมการจัดหางานจัดส่ง เพราะองค์กร IM Japan ที่ทำถูกต้องทุกอย่างโครงการฟรีหมดสำหรับเด็กไทย อาจถูกคนเข้าใจผิด”
อย่างไรก็ตาม มีผู้ใช้เฟสบุ๊กบางส่วน ระบุว่า “มีคนมาตรวจสอบ กลัวมันจะแค่ฟิลแบบไปเยี่ยม ถามไถ่ ว่สเป็นยังไง เก็บเท่านี้จริงหรอ เป็นอย่างนี้จริงหรอ อีกฝ่ายบอก อ่อไม่ใช่ๆ บลาๆ แล้วก็ถ่ายรูปเสร็จกลับ แล้วก็กล้าพูดกล้าเคลมว่า ทำตามไปมาตรฐานและระบบ บลาๆ” ทำให้มีผู้มาแสดงความ กังวลต่อท้ายจำนวนมาก
ด้าน นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า เรื่องนี้ยังไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อออกมาว่าท่านใดเป็นผู้เสียหายบ้าง จึงยังไม่สามารถตามเรื่องต่อจนจบได้ ตอนนี้จึงให้ทีมงานกำลังประสานงานอยู่ ว่าสรุปมีท่านใดบ้าง เนื่องจากตอนนี้เราแค่ทราบว่า หรือได้ยินมาว่ามีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นแต่พอเข้าไปตรวจสอบ เขาก็บอกว่ามันไม่มี จึงทำให้ตนยังสงสัยว่าคนที่ได้รับผลกระทบคือใครบ้าง
ดังนั้นจึงต้องเอาคนที่ได้รับผลกระทบมาก่อน ถึงจะทราบว่าเรื่องราวจริงๆ เป็นอย่างไร ซึ่งหากเป็นตัวสถาบันสอนภาษา จะอยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ไม่ได้ขึ้นตรงกับกระทรวงแรงงาน แต่ในส่วนที่ขึ้นตรงกับกระทรวงแรงงานคือบริษัทนำส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศ (บนจ.) ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวตรงนี้อาจจะเป็นกระทรวงแรงงานที่จะต้องเข้าไปดู ซึ่งเราจะต้องไปตามเรื่องต่อว่าเป็นอย่างไร รวมถึงประสานไปยัง ศธ. อีกทางหนึ่งเพราะต้องดูว่าเขามีกฎหมายอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้าง