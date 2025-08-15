‘สมศักดิ์’ เผยคนไทยนับคาร์บแล้ว 41 ล้านคน มุ่งสู่เป้า 50 ล้านคนภายในก.ย.นี้ ช่วยหายป่วย หยุดยา ประหยัด 780 ล้านบาทต่อปี
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานเปิดงานมหกรรมรวมพลคนไทยห่างไกล NCDs พร้อมมอบรางวัล Role Model ระดับจังหวัด ระดับเขตสุขภาพ และระดับประเทศ โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. นพ.ภูวเดช สุระโคตร นพ.ศักดา อัลภาชน์ นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ รองปลัด สธ. นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้บริหารกระทรวง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าร่วมงาน
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า คนไทยเสียชีวิตจากโรค NCDs มากกว่า 4 แสนรายต่อปี เราสูญเสียต้นทุนทางเศรษฐกิจจากโรค NCDs มากกว่า 1.6 ล้านล้านบาทต่อปี กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายที่จะทำให้คนไทยห่างไกล NCDs มุ่งนำแนวคิดเวชศาสตร์วิถีชีวิตมาสู่การปฏิบัติ โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่าน ศูนย์คนไทยห่างไกล NCDs ในระดับตำบลคลินิก NCDs รักษาหาย ที่ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป โดยมี อสม. เป็นกลไกสำคัญ ในการถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม เช่น การนับคาร์บ มีคนได้รับการสอนนับคาร์บแล้ว กว่า 41 ล้านคน ซึ่งเชื่อมั่นว่า ภายในเดือนกันยายนนี้ เราจะสามารถบรรลุเป้าหมาย 50 ล้านคนได้ คลินิก NCDs รักษาหาย ซึ่งมีคนหายป่วยแล้ว 28,200 คน หยุดยาได้ 17,700 คน ลดยาได้ 29,700 คน ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 780 ล้านบาทต่อปี
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญคนไทยของเรา จะต้องมีอายุยืนยาวนาน ความเข้าใจของตนเรื่องอายุ 100 ปี เป็นเรื่องเล็กน้อยมาก ถ้าหากเราเริ่มต้นดูแลสุขภาพให้ดี โดยเราจะเริ่มอายุ 35 ปี เพราะมีสถิติของคนป่วยเป็น NCDs เริ่ม 35 ปี เราพยายามทำให้ถูกที่ ถ้า 35 ปี เข้าใจดีแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนนโยบายต่อไปอีกในวันข้างหน้า สร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้คนไทยต้องไม่นอนติดเตียงในวันข้างหน้าหมายความว่าคนป่วยติดเตียงต้องน้อยลง อย่างไรก็ตาม วันนี้นับคาร์บแล้ว 41 ล้านคน ก็ต้องดำเนินการไปอีก ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นยิ่ง จึงจะแก้ปัญหา NCDs ได้ โดยอสม.อยากได้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เราก็จะพิจารณาต่อไปเมื่อนับคาร์บครบ 50 ล้านคน จะดำเนินการให้อีกขั้นตอนหนึ่งและอสม.จะได้ตรวจสุขภาพฟรีเพิ่มขึ้นอีก ขอให้ช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายคนไทยห่างไกล NCDs และขอให้พวกเรามุ่งมั่นทำงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนต่อไป