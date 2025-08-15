ปั้นแรงงานมือโปร! กรมพัฒน์ฯ ผนึก ‘โคมัตสุฯ’ เปิดศูนย์ทดสอบฝีมือ ดันทักษะช่างกล

ปั้นแรงงานมือโปร! กรมพัฒน์ฯ ผนึกโคมัตสุฯ ดันทักษะช่างเครื่องจักรกลหนัก เปิดศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และบริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานพนักงานควบคุมเครื่องจักรกลหนัก ณ อาคาร VIP ศูนย์ฝึกอบรม Komatsu Asia Training & Demonstration Center จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายภัทรวุธ เภอแสละ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ นายประณิธาน พรประภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด ลงนามความร่วมมือ มีนายประเสริฐ เด่นขจรเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ นายทะคุยะ นากาโตะโมะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด ลงนามเป็นพยาน
นายภัทรวุธ เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ และสร้างรายได้ให้แก่แรงงานจำนวนมาก เป็นแหล่งการจ้างงานที่สำคัญ ทั้งในรูปแบบแรงงานฝีมือ และแรงงานทั่วไปโดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานที่มีทักษะเฉพาะทาง ดังนั้น ทุกหน่วยงานจะต้องร่วมกันยกระดับทักษะให้แก่แรงงานให้มีทักษะฝีมือเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน โดยบูรณาการนำทรัพยากรที่มีอยู่ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งที่ผ่านมากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้และบำรุงรักษารถขุดไฮดรอลิกอย่างปลอดภัย และจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานไปแล้ว จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถขุด ระดับ 1 และสาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถตัก ระดับ 1
“การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อยกระดับกลไกการทำงานร่วมกัน โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถดัน และรถเกลี่ย ระดับ 1 และจัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้และบำรุงรักษารถขุดไฮดรอลิกอย่างปลอดภัย ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 20 คน เพื่อพัฒนาทักษะพนักงานควบคุมเครื่องจักรกลหนักให้มีความรู้ ความสามารถ และฝึกทักษะสำหรับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงานจนสามารถนำทักษะดังกล่าวไปใช้ในการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ หรือนำไปให้บริการลูกค้าได้ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง สร้างความเชื่อมั่น และความประทับใจแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการของบริษัท” นายภัทรวุธ กล่าว
ด้านคุณประณิธาน พรประภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยเป็นการร่วมทุนของกลุ่มธุรกิจกลการกับโคมัตสุประเทศญี่ปุ่น ประกอบธุรกิจเป็นผู้จำหน่ายและการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลหนัก เช่น รถขุดไฮดรอลิค รถตักล้อยาง รถดันดิน รถเกลี่ยดิน รถบรรทุกเทท้าย เป็นต้น ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “Komatsu” ขอขอบคุณกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นอย่างยิ่งที่ตกลงทำความร่วมมือในครั้งนี้ โดยทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทั้ง 2 หน่วยงานจะร่วมกันพัฒนาแรงงานให้มีทักษะในการประกอบอาชีพ มีรายได้ ให้บริการลูกค้าได้ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง สร้างความเชื่อมั่น และความประทับใจแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการต่อไป