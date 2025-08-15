สวนสัตว์เขาเขียว แจ้งเอาผิด นทท.ต่างชาติ บุกรุก แอบเข้ามาอยู่ในสวนสัตว์ตอนกลางคืน

สวนสัตว์เขาเขียว แจ้งเอาผิด นทท.ต่างชาติ แอบเข้ามาอยู่ในสวนสัตว์ตอนกลางคืน
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ออกแถลงการณ์ ชี้แจงกรณีผู้บุกรุกเข้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวในเวลากลางคืน ความว่า ตามที่เกิดเหตุการณ์มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแอบเข้ามาอยู่ในพื้นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวในเวลากลางคืน เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบของสถานที่ อันอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของบุคคลและสัตว์ภายในสวนสัตว์
สวนสัตว์เปิดเขาเขียวตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของประชาชนทุกท่าน จึงได้ดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด และรัดกุมที่สุด โดยแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอน ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าหรือผลการดำเนินการเพิ่มเติม จะรีบแจ้งให้ประชาชนและผู้ที่ติดตามทราบโดยเร็วที่สุด
สวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด รวมถึงการตรวจสอบและควบคุมการเข้า–ออกพื้นที่อย่างรัดกุม และได้จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) และการบริหารความเสี่ยงองค์กร (BCM) เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน และลดผลกระทบต่อความปลอดภัยของสัตว์และนักท่องเที่ยว ในการเผยแพร่ข้อมูลและความคืบหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจะปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ปลอดภัย และคุ้มครองข้อมูลที่จำเป็นต้องรักษาไว้
สวนสัตว์เปิดเขาเขียวขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้แสดงความห่วงใย ความรัก และการสนับสนุนด้วยดีเสมอมา ความห่วงใยจากทุกท่านคือกำลังใจสำคัญให้เรามุ่งมั่นพัฒนาและดูแลสวนสัตว์ให้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับทั้งสัตว์และผู้มาเยือนต่อไป