องค์การสวนสัตว์ คว้ารางวัล ทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น โชว์ หมูเด้ง Soft Power สู่เวทีโลก

องค์การสวนสัตว์ฯ (ZPOT) คว้ารางวัล ทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น ปี2568 โชว์ความสำเร็จ Soft Power “หมูเด้ง” สู่เวทีโลก ในงาน IP Fair 2025
เมื่อวันที่ 15 ส.ค. สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2025) จัดขึ้น ณ ภายใต้แนวคิด “Vibrant Ideas Unleashed – จุดพลังทางความคิด สร้างเศรษฐกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” โดยมี Mr. Daren Tang ผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ซึ่งกล่าวชื่นชมบทบาทของประเทศไทยในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
โดยองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ZPOT) คว้ารางวัล ทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น (IP Champion 2025) ในงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา ในโอกาสนี้ นางจงกลนี แก้วสด รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ฯ รักษาการแทนผอ.องค์การสวนสัตว์ฯ เป็นผู้รับมอบรางวัล ร่วมด้วย นางสมรัก บุษปธำรง รองผอ.องค์การสวนสัตว์ฯ (สายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ), นายฐิติพร ทองดีพันธ์ ผอ.สำนักพัฒนาธุรกิจ, นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผอ.สวนสัตว์เปิดเขาเขียว และ นายอรรถพล หนุนดี (Admin เพจ “ขาหมูแอนด์เดอะแก๊ง” หรือ “พ่อเบนซ์”) พร้อมนำผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเด่นขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จัดแสดงภายในงาน
รางวัลปีนี้ มอบให้แก่ผลงาน “Art Toy ฮิปโปแคระ” ผลงานสร้างสรรค์โดย น.ส.วศินี เจริญสกุลชัยพร ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สถาบันจัดการสวนสัตว์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ถ่ายทอดแนวคิดการอนุรักษ์สัตว์ป่าผ่านการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ พร้อมต่อยอดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ช่วยขับเคลื่อน Soft Power ของไทยสู่เวทีนานาชาติ
หนึ่งในผลงานที่สร้างกระแสระดับโลก คือการพัฒนา Character IP “หมูเด้ง” จากลูกฮิปโปโปเตมัสแคระเพศเมีย ที่เพาะพันธุ์สำเร็จที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 “หมูเด้ง” กลายเป็นไวรัลในโซเชียลจากความซุกซน น่ารัก และท่าทาง “เด้งดึ๋ง” จนมียอดชมกว่า 787 ล้านวิว ภายใน 1 เดือน และมีผู้ร่วมโหวตตั้งชื่อมากกว่า 20,000 คน
การต่อยอด “หมูเด้ง” สู่คาแรกเตอร์ลิขสิทธิ์ ไม่เพียงช่วยยกระดับภาพลักษณ์ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ แต่ยังเป็นตัวอย่างชัดเจนของการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาขับเคลื่อน Soft Power ของไทย สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมความยั่งยืนในระยะยาว