นักดำน้ำ โปรดระวัง ‘เครื่องรับสัญญาณเสียง’ ติดตามฉลามหลังปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ 20 จุดในอ่าวพังงา

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

กรมทะเล ขอความร่วมมือนักดำน้ำโปรดระวัง   ‘เครื่องรับสัญญาณเสียง’ ในบริเวณ 20 จุดดำน้ำ บริเวณอ่าวพังงา

เนื่องด้วยโครงการ StAR Project Thailand ซึ่งดำเนินการร่วมกันระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และองค์กรไวล์ดเอด ได้ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณเสียงใต้น้ำ (Acoustic Receiver) ทั้งหมด 20 จุดในบริเวณอ่าวพังงา เพื่อประโยชน์ในการติดตามฉลามหลังการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

 เครื่องรับสัญญาณเสียงใต้น้ำเป็นอุปกรณ์ที่ปลอดภัย ไม่เป็นอันตราย และมีความสำคัญต่อการวิจัยทางทะเล

จึงขอความร่วมมือนักดำน้ำทุกท่าน ดังนี้:

❌ไม่แตะต้องหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์

✔️ ช่วยเป็นหูเป็นตาหากพบเห็นอุปกรณ์เสียหาย โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ หรือส่งข้อความมาที่เพจ Spot the Leopard Shark-Thailand

บริเวณใดบ้าง? ที่นักดำน้ำอาจพบเห็นเครื่องรับสัญญาณเสียง

  1. เกาะไม้ท่อน
  2. เกาะไม้ท่อน จุดที่ 2
  3. เกาะดอกไม้
  4. หินหมูสัง
  5. เกาะยาวใหญ่
  6. เกาะไข่นอก
  7. เกาะนาคา
  8. แหลมหงา
  9. บริเวณอ่าวหน้าศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบน (PMBC)
  10. เกาะเฮ
  11. เกาะแก้วใหญ่
  12. เกาะราชาใหญ่
  13. เกาะปอดะ
  14. เกาะยูง
  15. เกาะพีพีดอน
  16. เกาะพีพีเล
  17. บิดะใน
  18. กองหินบิดะ
  19. หมู่เกาะห้า
  20. เกาะลันตาใหญ่

ขอความร่วมมือนักดำน้ำ บริษัทดำน้ำ ครูสอนดำน้ำ ช่างภาพใต้น้ำในการช่วยแชร์ข้อมูล บอกต่อถึงความสำคัญของอุปกรณ์ชิ้นนี้ในการศึกษาวิจัยและอนุรักษ์ฉลามเสือดาวร่วมกันให้สำเร็จได้อย่างยั่งยืน และขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันดูแลค่ะ 🙏🏻