นักดำน้ำ โปรดระวัง ‘เครื่องรับสัญญาณเสียง’ ติดตามฉลามหลังปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ 20 จุดในอ่าวพังงา
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทะเล ขอความร่วมมือนักดำน้ำโปรดระวัง ‘เครื่องรับสัญญาณเสียง’ ในบริเวณ 20 จุดดำน้ำ บริเวณอ่าวพังงา
เนื่องด้วยโครงการ StAR Project Thailand ซึ่งดำเนินการร่วมกันระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และองค์กรไวล์ดเอด ได้ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณเสียงใต้น้ำ (Acoustic Receiver) ทั้งหมด 20 จุดในบริเวณอ่าวพังงา เพื่อประโยชน์ในการติดตามฉลามหลังการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
เครื่องรับสัญญาณเสียงใต้น้ำเป็นอุปกรณ์ที่ปลอดภัย ไม่เป็นอันตราย และมีความสำคัญต่อการวิจัยทางทะเล
จึงขอความร่วมมือนักดำน้ำทุกท่าน ดังนี้:
❌ไม่แตะต้องหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์
✔️ ช่วยเป็นหูเป็นตาหากพบเห็นอุปกรณ์เสียหาย โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ หรือส่งข้อความมาที่เพจ Spot the Leopard Shark-Thailand
บริเวณใดบ้าง? ที่นักดำน้ำอาจพบเห็นเครื่องรับสัญญาณเสียง
- เกาะไม้ท่อน
- เกาะไม้ท่อน จุดที่ 2
- เกาะดอกไม้
- หินหมูสัง
- เกาะยาวใหญ่
- เกาะไข่นอก
- เกาะนาคา
- แหลมหงา
- บริเวณอ่าวหน้าศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบน (PMBC)
- เกาะเฮ
- เกาะแก้วใหญ่
- เกาะราชาใหญ่
- เกาะปอดะ
- เกาะยูง
- เกาะพีพีดอน
- เกาะพีพีเล
- บิดะใน
- กองหินบิดะ
- หมู่เกาะห้า
- เกาะลันตาใหญ่
ขอความร่วมมือนักดำน้ำ บริษัทดำน้ำ ครูสอนดำน้ำ ช่างภาพใต้น้ำในการช่วยแชร์ข้อมูล บอกต่อถึงความสำคัญของอุปกรณ์ชิ้นนี้ในการศึกษาวิจัยและอนุรักษ์ฉลามเสือดาวร่วมกันให้สำเร็จได้อย่างยั่งยืน และขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันดูแลค่ะ 🙏🏻