เฉลิมชัยฯ ช่วยซ่อมบ้าน ผู้พิทักษ์ป่าชายแดน 6 หลังที่เสียหายจากแรงระเบิดเขมร

เฉลิมชัยฯ ช่วยซ่อมแซมปรับปรุงบ้านของผู้พิทักษ์ป่า 6 หลังที่เสียหายจากแรงระเบิดเขมร
วันที่ 15 สิงหาคม นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) แสดงความห่วงใยและสั่งการให้เร่งช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารรวม 6 ครอบครัว ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทย-เขมร พร้อมมอบเงินส่วนตัวเพื่อสมทบทุนซ่อมแซมบ้านพักที่ได้รับความเสียหาย
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ออส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การปะทะกันบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ส่งผลให้บ้านพักอาศัยของเจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหายโดยนายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ได้รายงานสถานการณ์ให้ทราบว่า มีบ้านพักของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร และเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าเขาพระวิหาร ซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนทางขึ้นอุทยานแห่งชาติ ได้รับความเสียหาย จำนวน 6 หลัง โดยมีบ้านที่ถูกลูกระเบิด BM 21 เสียหายทั้งหลังจำนวน 3 หลัง และอีก 3 หลังได้รับความเสียหายจากสะเก็ดระเบิด โดยบ้านส่วนใหญ่เป็นของเจ้าหน้าที่และพนักงานที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียงอุทยานฯ
นายอรรถพล กล่าวว่า รัฐมนตรีทส.ได้ทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว และรู้สึกห่วงใยเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นอย่างยิ่ง ท่านได้ตระหนักดีถึงความทุ่มเทและเสียสละของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย การช่วยเหลือและฟื้นฟูความเสียหายจึงเป็นสิ่งสำคัญเร่งด่วน โดยได้สั่งการให้กรมอุทยานฯ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเร่งให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เพื่อให้ทุกคนได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด
ล่าสุด นายพิชัย ได้เข้าสำรวจและรายงานความเสียหายแล้ว ตามที่ข้อสั่งการของ รมว.ทส. และ ออส. ที่ให้เร่งดำเนินการซ่อมแซมบ้านพักที่เสียหายให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด พร้อมกันนี้ นายเฉลิมชัย ยังได้มอบเงินส่วนตัวเพื่อสมทบทุนการซ่อมแซมบ้านพักให้กับเจ้าหน้าที่ทั้ง 6 ราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกันนี้ นายพิชัย และคณะ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ประสบภัยทั้ง 6 รายแล้ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจ ทั้งนี้ สบอ.9 ยืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ต่อไป
ทั้งนี้ จากการสำรวจความพร้อมในการปฏิบัติงานของหน่วยงานป่าอนุรักษ์ 6 แห่งที่อยู่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา พบว่า 3 แห่งยังไม่สามารถกลับไปปฏิบัติงานได้ตามปกติ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก (เฉพาะพื้นที่ภูมะเขือ) ส่วนอีก 3 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา สามารถกลับเข้าปฏิบัติงานได้ตามปกติแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ ยังคงปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานความมั่นคงอย่างเนื่อง
