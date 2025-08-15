วิพุธ เซ็นตั้ง ขวัญนภา พลายมนต์ เป็นเลขานุการ ปธ.สภากทม.

‘วิพุธ’ ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง ‘ขวัญนภา พลายมนต์’ เป็นเลขานุการปธ.สภากทม.
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิพุธ ศรีวะอุไร ประธานสภากรุงเทพมหานคร ได้ลงนามคำสั่ง สภากรุงเทพมหานครที่ 83/2568 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2568 แต่งตั้ง น.ส.ขวัญนภา พลายมนต์ ดำรงตำแหน่ง เลขานุกาการประธานสภากรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภากรุงเทพมหานครให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง โดยคำสั่งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป
สำหรับประวัติ น.ส.ขวัญนภา พลายมนต์ เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์การทำงานด้านสังคมและชุมชนอย่างกว้างขวาง ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานสภาวัฒนธรรมเขตลาดพร้าว (ตั้งแต่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567) และเคยปฏิบัติหน้าที่ในหลายบทบาทสำคัญ อาทิ
คณะทำงานผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ) ,คณะทำงานที่ปรึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,ที่ปรึกษารองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ 1 (นายเนติภูมิ มิ่งรุจิราลัย) และอดีตผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ประสบการณ์ทำงานภาคเอกชน เป็น เจ้าของธุรกิจส่วนตัว “การ์เด้นคาร์แคร์” (พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน)
ทั้งนี้ การแต่งตั้งครั้งนี้เป็นการแสดงถึงความไว้วางใจในความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของน.ส.ขวัญนภา พลายมนต์ ในการสนับสนุนการทำงานของประธานสภากรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของสภาให้ตอบสนองต่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในกรุงเทพมหานคร