นสพ.มติชน คว้า สื่อเกาะติดนโยบายเมือง กทม.มอบรางวัล ‘BMA 2025’ ช่วยตะโกนให้กรุงฯดีกว่าเดิม

นสพ.มติชน รับรางวัล ประกาศเกียรติฯ ด้านเกาะติดนโยบายเมือง ด้านชัชชาติชี้ สื่อส่วนสำคัญช่วยปชช.เกาะติด-ติเตียน-คอมเมนต์ช่วยพัฒนาเมือง
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ณ ห้องปิ่นเกล้า โรงแรมรอยัล ซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล BMA MASS AWARDS 2025 ภายใต้แนวคิด LoudUpBangkok หรือ ตะโกนเรื่องกรุงเทพฯให้ดังกว่าเดิม
นายชัชชาติ ผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า งาน BMA MASS Award นี้เป็นงานสำคัญ เนื่องจากสื่อมวลชนเป็นส่วนที่สำคัญ เพราะหากถามว่าเมืองคืออะไร สามารถบอกได้ว่า เมืองไม่ใช่ตึกรามบ้านช่อง หรือ ถนนหนทาง
“เมือง คือ คน เหมือนที่ วิลเลียม เชกสเปียร์ พูดไว้เมื่อ 200 ปีก่อนว่า What is the city but the people ซึ่งเราจะพัฒนาเมืองอย่างไร ก็หัวใจสำคัญคือพาคนไปด้วยกัน ต้องพาคนในเมืองเป็นหนึ่งเดียวกันและเดินไปข้างหน้า
เมื่อนโยบายอะไรก็ตาม หรือแนวทางต่างๆ สิ่งที่ทำดี หรือ ไม่ดีต้อง ก็ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมเกาะติด เดิน ให้ความเห็น ติเตียน และก็แนะนำเรา ซึ่งวิธีที่เราจะสื่อสารประชาชนที่เป็นหัวใจของเมืองได้ก็คือพวกเราในการที่จะสื่อสาร mass communication“ นายชัชชาติเผย
นายชัชชาติ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันชีวิตมันยากขึ้น ซึ่งมีช่องทางมากมายในการจะสื่อสาร จากเดิมที่เป็นหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรศัพท์ แต่ตอนนี้มีช่องออนไลน์ต่างๆ มากมาย ซึ่งแต่ละส่วนก็มีการสื่อสารที่ต่างกัน แต่ว่างานนี้เป็นงานสำคัญเพราะว่าเป็นการครอบคลุมสื่อในหลากหลายมิติ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จของเมือง
“ถ้าไม่มีคนสื่อสารแล้ว การทำงานจะยากมากๆเลย เช่น เรื่องการแยกขยะ ก็เป็นเรื่องใหญ่ของเมืองว่าจะทำยังไงให้ประชากรในกรุงเทพ กว่า 10 ล้านคนร่วมแยกขยะ ซึ่งเราพูดบนสื่อเราเองแทบตายไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ ก็ต้องให้อินฟลูเอนเซอร์และสื่อต่างๆ ช่วยเราทำให้เราสามารถเดินร่วมกับประชาชนได้
ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่ร่วมกันในการเป็นส่วนหนึ่ง ช่วยเราสื่อสาร ช่วยเราให้ความไว้วางใจให้กับประชาชน ให้ประชาชนเดินไปกับเรา รางวัลนี้เป็นรางวัลเล็กๆ สำหรับผลงานที่ยิ่งใหญ่ เราอาจจะแจกไม่ได้ครอบคลุมทุกคน แต่ก็เชื่อว่ามีกรรมการคัดเลือกอย่างดี และเป็นตัวแทนของสื่อที่ช่วยกันสื่อสาร
ขอขอบคุณทุกท่านและแสดงความยินดีกีบผู้ที่ได้รางวัล และขอให้ร่วมกันทำผลงานต่อไป เพื่อกรุงเทพมหานครจะได้พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน“ นายชัชชาติกล่าวทิ้งท้าย
ทั้งนี้ รางวัล BMA MASS AWARDS 2025 มีจำนวนทั้งสิ้น 6 สาขารางวัล ได้แก่ 1. BMA MASS AWARD 2025 2. BMA MASS CONTENT CREATOR 2025 3. BMA MASS TOURIST AND CULTURE CREATOR 2025 4. BMA MASS URBAN COMMUNITY AND ENGAGEMENT 2025 5. BMA MASS BEST SHOT 2025 และ 6. BMA MASS INSIDE 2025 โดยแต่ละรางวัลจะแบ่งมอบให้ 2 สาขา ทั้งส่วนของสื่อมวลชน และ อินฟลูเอนเซอร์ ซึ่งส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้น 231 ผลงาน จนได้ผู้ชนะรางวัลทั้งสิ้น 20 รางวัล
นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร ยังมอบรางวัลด้านสื่อมวลชน-อินฟลูเอ็นเซอร์ ที่เกาะติดการทำงานนโยบายเมือง โดยในการนี้ น.ส.อธิษฐาน จันทร์กลม ผู้ช่วยหัวหน้าข่าวเฉพาะกิจ กองบก.มติชน เป็นตัวแทนขึ้นรับเกียรติบัตร ด้านสื่อมวลชนเกาะติดการทำงานนโยบายเมือง ซึ่งมอบให้แก่ หนังสือพิมพ์มติชน ซึ่งเป็นตัวแทนของสื่อแรกที่ขึ้นเวทีไปรับรางวัล
ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวมีผู้ช่วยชาญและคณะกรรมการในคัดเลือกอย่างเข้มข้น ได้แก่ นางรุ่งรัตน์ พุทธพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์, น.ส.ดรัลรัตน์ ทองเจือ คณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์, รศ.ดร.ลักษณา คล้ายแก้ว ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ม.รังสิต, นายวรพล เพชรสุทธิ์ กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนางสาวณัฐชา ทองสุข อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง