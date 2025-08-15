กรมน้ำ ร่วมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมกิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 15 สิงหาคม นายธีระชุณ บุญสิทธิ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ มอบหมายให้ นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ร่วมกิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก
(บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี จังหวัดสมุทรปราการ
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยกองทัพบก ประกอบด้วย พิธีถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 94 รูป ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ มอบรางวัลประกวดวาดภาพฝาผนัง และกิจกรรมเปิดป้าย “ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) อุทยานมรดกแห่งอาเซียน (ASEAN Heritage Parks) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” รวมถึงภายในงานมีการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก จำนวน 14 รายการ ให้กับประชาชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี หรือสถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพื้นที่ดำเนินการด้านการอนุรักษ์ คุ้มครอง บำรุงรักษา ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จากการน้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้านการส่งเสริม สร้างจิตสำนึก การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และการน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา และต่อยอด สร้างความตระหนักรู้เรื่องดินและน้ำ สู่การจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวได้รับการยอมรับทั้งในระดับอาเซียน ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ โดยสถานที่แห่งนี้ได้รับการรับรองให้เป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน (ASEAN Heritage Parks) เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมในระดับอาเซียน (ดำเนินการตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยอุทยานมรดกแห่งอาเซียน 2003)
และได้รับการประกาศให้เป็นเครือข่ายพื้นที่สำหรับนกน้ำอพยพในเส้นทางการบินสายเอเชียตะวันออก – ออสเตรเลีย (East Asian – Australasian Flyway Partnership : EAAFP) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาค (ดำเนินการตามแนวทางความร่วมมือระดับประเทศภายใต้ EAAFP National Partnership Guideline) ทั้งนี้ ปัจจุบันกรมทรัพยากรน้ำอยู่ระหว่างดำเนินการผลักดันให้พื้นที่ชุ่มน้ำบางปู เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ หรือ “แรมซาร์ไซต์” ตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ (Ramsar Convention) มุ่งหวังให้เกิดการอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำบางปูอย่างยั่งยืน ดำรงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพและการให้บริการระบบนิเวศ