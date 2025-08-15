ชัชชาติ เห็นด้วย กกต.เริ่มสตาร์ต รับยังไม่ชัวร์ ชิงผู้ว่าฯกทม.อีกสมัย ขอโฟกัสงานหน้าตักก่อน

ชัชชาติเห็นด้วย กกต.เริ่มสตาร์ต-ยังไม่ชัวร์ ขอโฟกัสงานหน้าตัก ค่อยคิด ‘ลงอีกสมัยไหม?’
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่ห้องปิ่นเกล้า โรงแรมรอยัล ซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล BMA MASS AWARDS 2025 ให้แก่สื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์ ที่ได้ทำหน้าที่สื่อสารเรื่องการขับเคลื่อนเมือง
โดยภายหลังตอนหนึ่ง เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่า ตอนนี้ทำงานมาจนใกล้ครบวาระ จนถึงตอนนี้ตัดสินใจได้หรือยังว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ อีกสมัยหรือไม่ ?
นายชัชชาติกล่าวว่า คือจริงๆ แล้วการเป็นผู้ว่าฯ ที่อยู่ในตำแหน่งก็ไม่ได้อยากอะไร สมมุติว่าเราจะลงต่อ คือเราทำตอนนี้ให้ดีที่สุด มันก็ไม่มีผลอะไร
“ก็รอก่อนแป๊บนึง รอสถานการณ์ว่ายังมีพลังเหลือไหม ยังมีแนวคิดดีๆ ที่จะทำ แล้วทีมงานเราว่าอย่างไร ตอนนี้ผ่านงบประมาณให้จบก่อน ช่วงนี้ยังพูดถึงงบประมาณของ กทม. อยู่
ยังมีเวลาตัดสินใจ ตัดสินใจตอนนี้ไปก็ไม่ต่างกัน ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด นั่นคือสิ่งที่ต้องทำ ตอนนี้ยังโฟกัส ณ ที่ปัจจุบันก่อน อยู่ปัจจุบันให้ได้มากที่สุด” นายชัชชาติกล่าว
เมื่อถามต่อว่า ตอนนี้ กกต.เริ่มเตรียมความพร้อม เรียกว่าสตาร์ตแล้ว ทางคุณชัชชาติ ใกล้จะสตาร์ตหรือยัง?
นายชัชชาติดเผยว่า ต้องมีการเลือกตั้งแน่นอน ไม่ว่าเราลง หรือไม่ลง
“แต่ผมว่ามีคนลงอยู่แล้ว ดีเลยนะที่ กกต. เริ่มเตรียมตัวการเลือกตั้ง เพราะเราเองก็มีทั้ง ส.ก. และมีทั้งผู้ว่าฯ เหลืออีกประมาณ 9 เดือนกับอีก 5 วัน เดือนครึ่งพอดี ที่จะหมดเทอม วันที่ 22 พ.ค.2569
“ต้องเรียนว่า ปัจจุบันก็ยังไม่ได้ตัดสินใจ 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะว่าถ้าเกิดเรายังไม่แน่นอน ก็ไม่อยากพูดออกไปหรอก เพราะสุดท้ายคำพูดเป็นเจ้านายเรา แต่ว่าทำตรงนี้ให้ดีที่สุด ผมยังโฟกัสกับการทำงานตอนนี้อยู่” นายชัชชาติกล่าว