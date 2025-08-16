‘พงศ์กวิน’ รับข้อเสนอไรเดอร์-วินมอเตอร์ไซค์ ขีดเส้นสิ้นส.ค.นี้ สรุปทิศทางพ.ร.บ.แรงงานอิสระ

‘พงศ์กวิน’ รับข้อเสนอไรเดอร์-วินมอเตอร์ไซค์ ขีดเส้นสิ้นส.ค.นี้ สรุปทิศทาง พ.ร.บ.แรงงานอิสระ
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรานงานว่า เมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เรือเอก สาโรจน์ คมคาย อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายเกริกไกร นาสมยนต์ ที่ปรึกษากฎหมาย น.ส.กรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน รับฟังกลุ่มแรงงานนอกระบบ ประกอบด้วย นายสันติ ปฎิภาณรัตน์ นายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (EV) รับจ้างสาธารณะและคณะ นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข กลุ่ม 24 มิถุนายนประชาธิปไตย และสมาชิกขับขี่ไรเดอร์ น.ส.สุภาภรณ์ พันธ์ประสิทธิ์ กลุ่มไรเดอร์เซ็นเตอร์ และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือถึงปัญหาสภาพการทำงานของแรงงานบนแพลตฟอร์ม การผลักดันร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระ พ.ศ. … รวมทั้งแลกเปลี่ยนและรับคำแนะนำจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
นายพงศ์กวินเปิดเผยว่า วันนี้ตนรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบอาชีพไรเดอร์ เช่น ค่ารอบวิ่งตกต่ำทำให้ได้รับผลกระทบและไม่คุ้มกับค่าครองชีพปัจจุบัน การออกกฎหมายคุ้มครองอาชีพไรเดอร์ และการร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระ พ.ศ. … โดยได้รับฟังทั้ง 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายที่สนับสนุน พ.ร.บ.แรงงานอิสระ กับฝ่ายที่คัดค้าน พ.ร.บ.แรงงานอิสระ
“วันนี้จึงทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยทั้งสองฝ่ายเพื่อหารือร่วมกันว่าควรเดินทางไปในทิศทางใด ซึ่งเดิม พ.ร.บ.ฉบับนี้บังคับให้ทุกคนเข้าร่วม ตนจึงเสนอให้ปรับเป็นความสมัครใจ และได้ให้กรอบระยะเวลาในการปรับแก้กฎหมาย ภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ หลังจากนั้นจะนำสู่กระบวนการต่อไป” นายพงศ์กวินกล่าว
นายพงศ์กวินกล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญต่อการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมในทุกมิติ โดยเฉพาะการคุ้มครองแรงงานให้ครอบคลุมถึงสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และสร้างความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อมุ่งไปสู่การสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจ โดยจะเร่งผลักดันร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระ พ.ศ. … เพื่อให้ความคุ้มครองให้เร็วที่สุด ซึ่งเราพร้อมและยินดีปรับแก้ ให้สอดคล้องและเอื้อประโยชน์กับทุกฝ่าย โดยจะเร่งผลักดันให้ พ.ร.บ.ส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระมีผลบังคับใช้