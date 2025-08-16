ประกันสังคม เตือน! อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพอ้างช่วยกู้สินเชื่อจ้างงาน ย้ำการพิจารณาขึ้นอยู่กับธนาคาร

ประกันสังคม เตือน! สถานประกอบการอย่าหลงเชื่อ กรณีมีผู้แอบอ้างว่าสามารถประสาน สปส. ให้ความช่วยเหลือสถานประกอบการเพื่อให้ได้รับสินเชื่อในโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน ระยะที่ 3 และเรียกเก็บค่าดำเนินการ ย้ำ! การอนุมัติขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ด้วยสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้รับทราบข้อมูลว่ามีการแอบอ้างเรียกรับค่าดำเนินการในการช่วยเหลือสถานประกอบการให้สามารถได้รับสินเชื่อตามโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน ระยะที่ 3 (พ.ศ.2568-2569) จึงขอชี้แจงว่า การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อโครงการดังกล่าว ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ สปส.ไม่สามารถให้ความเห็นหรือแทรกแซงการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารได้
ทั้งนี้ โครงการสินเชื่อดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง สปส.กับ 6 ธนาคาร เพื่อช่วยสถานประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อรักษาการจ้างงาน กระตุ้นการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ โดยวงเงินรวมของโครงการอยู่ที่ 30,000 ล้านบาท สถานประกอบการที่สนใจขอสินเชื่อจะต้องขึ้นทะเบียนและจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และสามารถขอหนังสือรับรองการใช้สิทธิผ่านระบบ e-service ของสำนักงานประกันสังคม
นางมารศรี ใจรังษี เลขาธิการ สปส. ได้กล่าวเน้นย้ำว่า สปส.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาสินเชื่อของแต่ละธนาคารตามโครงการดังกล่าว และการออกหนังสือรับรองแก่สถานประกอบการเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมโครงการ สถานประกอบการจะต้องยื่นขอหนังสือรับรองผ่านระบบ E-Service เท่านั้น ทั้งนี้ หากสถานประกอบการพบเห็นการแอบอ้างว่าสามารถประสานงานสำนักงานประกันสังคม ให้การช่วยเหลือในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อโครงการดังกล่าวได้ โปรดแจ้งข้อมูลมายังสำนักงานประกันสังคม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง