TJA จับมือกองทุนสื่อฯ อัพสกิลนักข่าวภูมิภาคทั่วปท. ยกระดับทำข่าวยุคดิจิทัล

TJA จับมือกองทุนสื่อฯ อัพสกิลนักข่าวภูมิภาคทั่วปท. ยกระดับทำข่าวยุคดิจิทัลตามมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “นักข่าวภูมิภาค” ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อเพื่อการพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมจริยธรรมสื่อ ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น จตุจักร (Best Western Chatuchak) กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2568 สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีสื่อมวลชนจากทั่วประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม จำนวน 32 คน โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้กับนักข่าวในส่วนภูมิภาคให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของวงการสื่อสารมวลชนระดับภูมิภาคในยุคดิจิทัลให้สามารถทำงานภายใต้มาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ มีทักษะในการรู้เท่าทัน และเฝ้าระวังสื่อ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม
สำหรับการอบรมครั้งนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อนักข่าวภูมิภาคโดยเฉพาะในการรวบรวมหัวข้อที่สำคัญและจำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบันไว้อย่างครบครัน อาทิ การทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนในประเด็นท้องถิ่น Data เทคนิคการทำข่าวสืบสวนให้ทรงพลัง จากวิทยากรผู้คร่ำหวอดในวงการ นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมสื่อ แนวปฏิบัติในการทำข่าวประเภทต่างๆ, การผลิตเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดีย และการทำข่าวด้วยมือถือ ซึ่งล้วนเป็นทักษะที่ขาดไม่ได้ในยุคปัจจุบัน
ไฮไลท์สำคัญของการอบรมคือ เวิร์กช็อป “ลงมือผลิตผลงาน TikTok” ที่จะให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงตามโจทย์ที่ได้รับ เพื่อนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ผลงานจริง พร้อมรับคำแนะนำจากวิทยากรอย่างใกล้ชิด และนำเสนอผลงานเพื่อรับประกาศนียบัตรในวันสุดท้ายของการอบรม
น.ส. น.รินี เรืองหนู นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวเปิดกิจกรรมว่า ทุกคนต่างทราบดีภูมิทัศน์สื่อในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง คลื่นลมแห่งยุคดิจิทัลได้นำมาซึ่งความท้าทายใหม่ๆ นักข่าวในวันนี้ต้องมีทักษะรอบด้าน ต้องทำงานแข่งกับเวลา และต้องเผชิญกับภาวะข้อมูลท่วมท้น แต่ในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอ ดังนั้นการอบรมตลอด 3 วัน 2 คืนนี้จึงเปรียบเสมือนการลับคมอาวุธให้กับสื่อมวลชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นการทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน เพื่อเปิดโปงความจริงในท้องถิ่น, การใช้ Data Journalism เพื่อทำให้ข่าวของเราทรงพลังและน่าเชื่อถือไปจนถึงทักษะการผลิตสื่อดิจิทัลที่ขาดไม่ได้ในยุคนี้
“แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่อยู่เหนือทุกเทคนิค และเครื่องมือ คือ “หัวใจและจรรยาบรรณของความเป็นนักข่าว” และพี่น้องนักข่าวภูมิภาคทุกท่าน คือ เส้นเลือดฝอยที่หล่อเลี้ยงสังคมประชาธิปไตย และเป็นปากเสียงของคนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนมากที่สุด ดังนั้นพลังของสื่อมวลชนภูมิภาคไม่ได้วัดที่ยอดไลก์ หรือยอดแชร์เพียงอย่างเดียว แต่วัดที่ผลกระทบเชิงบวกที่ท่านสร้างขึ้นให้กับชุมชน และสังคม” น.ส. น.รินี กล่าว
นายกสมาคมนักข่าวฯ กล่าวอีกว่า สุดท้ายนี้ขอให้เรายึดมั่นในอุดมการณ์แห่งวิชาชีพ เป็นประภาคารส่องทางให้สังคมในยามที่ข้อเท็จจริงถูกบิดเบือน และขอให้การอบรมครั้งนี้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่ง เพื่อที่เราจะก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมกันอย่างมั่นคง และโครงการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่ได้รับการสนับสนุนอันดียิ่งจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯในการยกระดับคุณภาพของวงการสื่อสารมวลชนไทย