‘สมศักดิ์’ เดินหน้าโครงการเด็กฉลาดสร้างได้ฯ หลังเจอตัวเลขเด็กเกิดต่ำกว่า 5 แสนคนในรอบ 75 ปี

“สมศักดิ์” เดินหน้าโครงการ”เด็กฉลาดสร้างได้ตั้งแต่แรกเกิด” ส่งเสริมโภชนาการ-พัฒนาการสมวัย ยกระดับดูแลเด็กเต็มที่ หลังเจอปัญหาเด็กเกิดน้อย ต่ำกว่า 5 แสนคน ในรอบ 75 ปี เผย กรมอนามัย ช่วยส่งเสริมดื่มนมแม่ ปลื้ม โครงการส่งนมแม่ไปให้ลูกด้วยเครื่องบิน ได้แล้วกว่า 7 พันคน
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ตนได้มีโอกาสเปิดโครงการ “เด็กฉลาดสร้างได้ตั้งแต่แรกเกิด” โดยมี นพ.พรหมมินทร์ เลิศสุรีย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายมาร์ก แลนดรี้ รักษาการผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมด้วย
นายสมศักดิ์ ได้เน้นย้ำว่า ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในยุค “เด็กเกิดน้อย สังคมสูงวัย” โดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากกว่า 20% ของประชากร และในปี 2567 มีเด็กเกิดประมาณ 462,000 คน ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 75 ปี ที่มีจำนวนเด็กเกิดไม่ถึง 5 แสนคนต่อปี ดังนั้น การลงทุนในช่วงปฐมวัย โดยเฉพาะในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิต จึงเป็นหัวใจสำคัญ ของการเสริมสร้างศักยภาพให้กับเด็กไทย เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
นายสมศักดิ์ เปิดเผยอีกว่า โครงการเด็กฉลาดสร้างได้ตั้งแต่แรกเกิด เป็นโครงการที่ให้ความสำคัญกับบทบาทของแม่ตั้งแต่ตั้งครรภ์ การส่งเสริมโภชนาการ เช่น ธาตุเหล็กในอาหาร การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การส่งเสริมพัฒนาการที่สมวัย การพัฒนาการอ่าน การใช้เวลาที่มีคุณภาพร่วมกับลูก การดูแลสุขภาพกายและใจ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาสมอง และทักษะชีวิตของเด็ก โดยเป็นอนาคตของชาติ ซึ่งตนหวังว่า โครงการนี้ จะขยายผลไปสู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กไทยทุกคนมีโอกาสเติบโตอย่างเต็มศักยภาพต่อไป
“การส่งเสริมเด็กไทย ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองได้มองเห็นถึงความสำคัญ โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี ได้ให้นโยบายกระทรวงสาธารณสุข มาโดยตลอดว่า จะทำอย่างไรให้เด็กไทยมีความพร้อมในทุกๆด้าน รวมถึงขณะนี้ เราก็กำลังมีปัญหาเด็กไทยเกิดน้อยลง โดยเราต้องการ 2.1 คนต่อครอบครัว แต่วันนี้ มีแค่ 1.2 คนต่อครอบครัว ทำให้มีประชากรสูงวัยมากขึ้น นอกจากนี้ เด็กที่เกิดมา 1 ใน 3 ก็ยังมีปัญหาเลือดจาง เราจึงต้องขับเคลื่อนโครงการนี้อย่างเต็มที่ เพื่อให้เด็กไทยเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งที่ผ่านมา กรมอนามัย ก็ได้ส่งเสริมให้เด็กดื่มนมแม่ อย่างน้อย 6 เดือน โดยมีโครงการส่งนมแม่ จากที่หนึ่ง ไปให้ลูกอีกที่หนึ่งด้วยเครื่องบิน ซึ่งส่งเสริมไปแล้วกว่า 7 พันรายด้วย” รมว.สาธารณสุข กล่าว