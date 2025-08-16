‘รองฯจักกพันธุ์’ คุมเข้มวินจยย. ‘คลองสาน ห้ามจอด-ขับขี่บนทางเท้า ย้ำเปิดกล้องCCTVตรวจถี่!
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม เวลา 08.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตคลองสาน
พร้อมด้วย นายศุภกฤต บุญขันธ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร, นายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ, นายสรสิช เหลืองรุ่งเกียรติ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตคลองสาน สำนักเทศกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล
โดยตรวจการจัดระเบียบผู้ค้าในพื้นที่ทำการค้า บริเวณท่าดินแดงซอย 1 ถึงท่าดินแดงซอย 5 ถนนท่าดินแดง ปัจจุบันเขตฯ มีพื้นที่ทำการค้าจุดผ่อนผัน จำนวน 5 จุด รวมผู้ค้าทั้งสิ้น 379 ราย ดังนี้
1.ถนนท่าดินแดง ฝั่งขาออก ตั้งแต่หน้าธนาคารกรุงไทย ถึงศาลเจ้าซำไนเก็ง ช่วงเวลาทำการค้า 09.00-17.00 น. ผู้ค้า 91 ราย ช่วงเวลาทำการค้า 17.00-24.00 น. ผู้ค้า 34 ราย รวมจำนวนผู้ค้า 125 ราย 2.ถนนท่าดินแดง ฝั่งขาออก ตั้งแต่ท่าดินแดงซอย 1 ถึงท่าดินแดงซอย 5 ช่วงเวลาทำการค้า 09.00-24.00 น. ผู้ค้า 21 ราย 3.ถนนเจริญนคร ฝั่งขาออก ตั้งแต่หน้าวัดเศวตฉัตร สะพานเจริญนคร 4 ถึงซอยเจริญนคร 29 ช่วงเวลาทำการค้า 05.00-09.00 น. ผู้ค้า 43 ราย 4.ถนนเจริญนคร ฝั่งขาออก ตั้งแต่ซอยเจริญนคร 53 ถึงทางเข้าอาคารตรีทศ ช่วงเวลาทำการค้า 07.00-21.00 น. ผู้ค้า 17 ราย 5.ถนนเจริญรัถทั้ง 2 ฝั่ง ฝั่งขาออก จากหัวมุมถนนเจริญรัถตัดถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถึงร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ช่วงเวลาทำการค้า 04.00-08.00 น. ผู้ค้า 54 ราย ฝั่งขาเข้า จากหัวถนนเจริญรัถตัดถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถึงหน้าบ้านเลขที่ 228 ช่วงเวลาทำการค้า 08.00-20.00 น.ผู้ค้า 119 ราย รวมจำนวนผู้ค้า 173 ราย
ทั้งนี้ นายจักกพันธุ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้เขตฯ จัดระเบียบพื้นที่ทำการค้าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือสถานที่สาธารณะ พ.ศ. 2567 กำหนดความกว้างในการตั้งวางแผงค้าของแต่ละร้าน ขีดสีตีเส้นแบ่งขอบเขตให้ชัดเจน ตรวจสอบช่องว่างตรงกลางทางเดิน เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินสวนกันได้อย่างสะดวก สำรวจจำนวนผู้ค้าที่ทำการค้าอยู่จริง ปรับปรุงบัญชีรายชื่อให้เป็นปัจจุบันตรงตามจำนวนผู้ค้า ขอความร่วมมือผู้ค้าให้จัดเก็บอุปกรณ์ทำการค้าและทำความสะอาดพื้นที่หลังเลิกทำการค้าในแต่ละวัน
รวมถึงกวดขันร้านค้าที่อยู่ในอาคารไม่ให้ตั้งวางสินค้ารุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ทางเท้า เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ ทั้งนี้ ในปี 2569 เขตฯ ไม่มีพื้นที่ทำการค้านอกจุดผ่อนผัน ซึ่งในปี 67 เขตฯ ยกเลิกพื้นที่ทำการค้า 4 จุด ได้แก่ 1.บริเวณถนนเจริญนคร (ฝั่งเลขคู่) ตั้งแต่หัวมุมถนนเจริญรัถ ถึงปากซอยเจริญนคร 14 ผู้ค้า 28 ราย 2.บริเวณถนนกรุงธนบุรี (ฝั่งเลขคี่) ตั้งแต่ปากซอยกรุงธนบุรี 1-5 ผู้ค้า 10 ราย 3.บริเวณถนนท่าดินแดง (ฝั่งเลขคู่) ตั้งแต่แยกท่าดินแดง ถึงแยกประตูไทยซิกข์ ผู้ค้า 7 ราย 4.บริเวณถนนเจริญรัถ (ฝั่งเลขคี่) ตั้งแต่ปากซอยเจริญรัถ 1-5 ผู้ค้า 3 ราย (ยกเลิกเดือนมีนาคม 67) ส่วนในปี 68 เขตฯ จะพิจารณายกเลิกพื้นที่ทำการค้าที่เหลือทั้งหมด 10 จุด รวมผู้ค้าทั้งสิ้น 153 ราย ได้แก่ 1.บริเวณถนนอิสรภาพ (ฝั่งเลขคี่) ตั้งแต่แยกซุ้มประตูไทยซิกข์ ถึงแยกบ้านแขก ผู้ค้า 16 ราย 2.บริเวณถนนเจริญนคร (ฝั่งเลขคี่) ตั้งแต่แยกคลองสาน ถึงเจริญนครซอย 15 ผู้ค้า 15 ราย 3.บริเวณถนนเจริญรัถ (ฝั่งเลขคู่) ตั้งแต่หัวมุมถนนเจริญรัถตัดถนนเจริญนคร ถึงปากซอยเจริญรัถ 4 ผู้ค้า 13 ราย 4.บริเวณถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งแต่หัวมุมถนนเจริญรัถ ถึงปากซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 5 ผู้ค้า 25 ราย
5.บริเวณถนนเจริญนคร (ฝั่งเลขคี่) ตั้งแต่สะพานเจริญนคร 3-4 ผู้ค้า 10 ราย 6.บริเวณถนนเจริญนคร (ฝั่งเลขคี่) ตั้งแต่ซอยเจริญนคร 29-53 ผู้ค้า 19 ราย 7.บริเวณถนนเจริญนคร (ฝั่งเลขคู่) ตั้งแต่ปากซอยเจริญนคร 18-46 ผู้ค้า 29 ราย 8.บริเวณถนนกรุงธนบุรี (ฝั่งเลขคู่) ตั้งแต่อาคารไทยศรี ถึงคลองบางไส้ไก่ ผู้ค้า 8 ราย 9.บริเวณถนนเชียงใหม่ทั้ง 2 ฝั่งตลอดทั้งเส้น ผู้ค้า 14 ราย 10.บริเวณถนนลาดหญ้า (ฝั่งเลขคู่) ตั้งแต่ปากซอยลาดหญ้า 10 ถึงหน้าสหกรณ์ ผู้ค้า 4 ราย ซึ่งเขตฯ กำหนดยกเลิกวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ต่อมา ตรวจการจัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์สาธารณะ บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS กรุงธนบุรี ใกล้ซอยกรุงธนบุรี 5 ผู้ขับขี่ 45 คน สถานที่ตั้งวินและจุดจอดรถจักรยานยนต์อยู่บนทางเท้า ปัจจุบันเขตฯ มีวินรถจักรยานยนต์สาธารณะในพื้นที่ 90 วิน ผู้ขับขี่ 1,230 คน เป็นวินรถจักรยานยนต์สาธารณะต้นแบบ 1 วิน ซึ่งเขตฯ จะต้องตรวจความเรียบร้อยตามแบบประเมินวินรถจักรยานยนต์สาธารณะอย่างต่อเนื่อง
หากพบว่ามีข้อใดไม่เรียบร้อยให้แจ้งข้อบกพร่องนั้น ๆ แก่ผู้ขับขี่ เพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย โดยแบบประเมินวินรถจักรยานยนต์สาธารณะ ประกอบด้วย 1.ด้านความสะอาด ได้แก่ สถานที่ตั้งวินและโดยรอบต้องมีความสะอาด ไม่มีการตอกผูกยึดโยง 2.ด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อย ได้แก่ จอดรถจักรยานยนต์เป็นระเบียบ ไม่กีดขวางทางเท้าหรือพื้นผิวจราจร ตั้งวางม้านั่งเป็นระเบียบ 3.ด้านกฎหมาย ได้แก่ การแต่งกายถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด เสื้อวินและเบอร์เสื้อถูกต้องตามบัญชี ไม่ขับขี่บนทางเท้า ป้ายทะเบียนถูกต้อง สวมหมวกนิรภัย ป้ายอัตราค่าโดยสารตามระยะทาง ไม่เก็บค่าโดยสารเกินราคา ไม่นำเสื้อวินไปเช่าช่วงต่อ 4.ด้านอื่น ๆ ได้แก่ ไม่ดื่มสุรา กริยามารยาทสุภาพ
อีกทั้ง นายจักกพันธุ์ ได้มอบหมายให้เขตฯ จัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์สาธารณะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตรวจตามแบบประเมินวินรถจักรยานยนต์สาธารณะอย่างต่อเนื่อง เน้นย้ำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด
อาทิ การแต่งกาย อัตราค่าโดยสาร ป้ายทะเบียนรถ สถานที่ตั้งวิน วินัยจราจร พร้อมทั้งได้สอบถามถึงตรวจจุดติดตั้งกล้อง CCTV จับภาพอัจฉริยะผ่านระบบ BMA AI CAMERA บริเวณปากซอยกรุงธนบุรี 6 ถนนกรุงธนบุรี เพื่อตรวจจับผู้กระทำความผิดขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า กวดขันวินัยจราจรเปรียบเทียบปรับแก่ผู้ฝ่าฝืนนำรถยนต์ขึ้นมาจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า
นอกจากนี้ เขตฯ มีมาตรการป้องกันโดยตั้งวางแผงเหล็ก พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการกวดขัน ตรวจตราในจุดติดตั้งกล้อง CCTV เป็นประจำ